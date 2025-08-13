ETV Bharat / spiritual

Richest Ganpati Temple : విఘ్నాలకు అధిపతి అయిన గణనాధుని పూజించకుండా ఏ పని మొదలు పెట్టం. ఏ పండుగైనా, వ్రతమైనా, వివాహాది శుభకార్యాలైన ముందుగా గణపతిని పూజించడం మన సంప్రదాయం. గణనాథునికి మన దేశంలో ఎన్నో ఆలయాలున్నాయి. కానీ అందులో కొన్ని ఆలయాలు మాత్రం చాలా ప్రత్యేకం! అలాంటి ఓ ప్రత్యేకమైన గణనాధుని ఆలయం గురించి ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

సిద్ధి వినాయక ఆలయం
ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన ఆలయాల్లో ముంబయి ప్రభాదేవి ప్రాంతంలో వెలసిన సిద్ధి వినాయకుని ఆలయం కూడా ఒకటి. తొలుత చిన్న దేవాలయంగా ఉన్న ఈ ఆలయం కాలక్రమేణా దేశంలోనే అత్యధిక ఆదాయం కలిగిన దేవాలయాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది.

ఆలయ స్థల పురాణం
ముంబయిలోని ప్రభాదేవి ప్రాంతంలో వెలసిన సిద్ధి వినాయక మందిరం ప్రాచీనమైన ఆలయం. సుమారు 1801లో ఈ ఆలయాన్ని అగ్రిసమాజ్‌కు చెందిన ద్యూబయి పాటిల్‌ ఆర్థికసాయంతో కాంట్రాక్టర్‌ లక్ష్మణ్‌వితు పాటిల్‌ నిర్మించారు.

సంతాన కారకుడు ఈ గణపతి
ద్యూబాయి పాటిల్‌కు సంతానం లేరు. అయితే సిద్ధి వినాయకుడి దర్శనం కోసం వచ్చే సంతానం లేని మహిళలకు సంతానం కలిగేలా చల్లనిచూపు చూడాలని ఆమె ఆ గణనాధుని ప్రార్థించింది. ఆమె ప్రార్థన వినాయకుడు విన్నాడేమో కానీ, ఆమె కోరుకున్నట్లే అనేకమంది సంతానం లేని మహిళలకు సిద్ధి వినాయకుని అనుగ్రహంతో సంతానం కలగడంతో ఈ గణనాథునికి మహిమ దేశమంతటా వ్యాపించింది.

సవసచ గణపతి
ముంబయిలోని ఈ ప్రాచీన సిద్ధి వినాయక ఆలయంలో గణనాధుని దర్శించి, పూజిస్తే కోరిన కోరికలన్నీ నెరవేరుతాయని ప్రసిద్ధి. ప్రతినిత్యం ఈ ఆలయం వేలాదిమంది భక్తులతో సందడిగా ఉంటుంది. ఇక్కడ గణపతిని 'సవసచ గణపతి' అని భక్తులు పిలుచుకుంటారు. మరాఠీ భాషలో 'సవసచి' అంటే కోరిన కోర్కెలు తీర్చేవాడని అర్ధం.

తొండం కుడివైపుకు
సాధారణంగా గణపతి విగ్రహాలలో తొండం ఎడమవైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. కానీ సిద్ది గణపతి ఆలయంలో వినాయకుని తొండం మాత్రం కుడివైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. ఇలా ఉండడం వల్ల ఈ గణపతిని దర్శించి పూజిస్తే ప్రాపంచిక కోరికల నుంచి ముక్తి లభించి శాశ్వతమైన మోక్షాన్ని పొందవచ్చునని శాస్త్రం చెబుతోంది.

తొండంలో మూడో కన్ను
సిద్ధి గణపతి ఆలయంలో గణపతి తొండంలో కన్ను ఉంటుందంట! సాధారణంగా మూడోకన్ను అనగానే శివుడు గుర్తొస్తాడు. కానీ సిద్ధి గణపతికి కూడా తొండంలో మూడో కన్ను ఉంటుందంట! అందుకే ఈ గణపతిని దర్శిస్తే మోక్షం కూడా కలుగుతుందని విశ్వాసం. హిందూ పురాణాల ప్రకారం మూడో కన్ను అసాధారణ విషయాలను, సత్యాన్ని చూసే సామర్ధ్యం కలిగి ఉంటుంది. అయితే గణపతికి ఈ కన్ను నుదుటిపై కాకుండా తొండంలో ఉండడం విశేషం.

అపురూపం స్వామివారి విగ్రహం
సిద్ధి వినాయక స్వామి ఆలయంలో మూల విగ్రహం నల్లరాతితో చెక్కి ఉంటుంది. ఇక్కడ స్వామివారు సిద్ధి, బుద్ధిల సమేతంగా భక్తులకు అభయాన్ని ఇస్తుంటారు. పైన చేతిలో గొడ్డలి, మరో చేతిలో తామర, కింద వున్న చేతుల్లో జపమాల, మోదక్‌లు ధరించి భక్తులకు దర్శనమిస్తుంటారు.

వెండి మూషికం
గర్భాలయంలో వెండి మూషికం గణపతి పాదాల చెంత ఉండడం గమనించవచ్చు. ఒక్కోసారి ఈ మూషికం గణపతి చెవులో భక్తులకు సంబంధించిన రహస్యాలు కూడా చెబుతుందని భక్తుల విశ్వాసం.

అత్యంత ధనిక ఆలయం
ముంబయి సిద్ధి వినాయక ఆలయం ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక దేవాలయాల్లో ఒకటిగా విరాజిల్లుతోంది. గర్భాలయం మొత్తం బంగారు పూతతో సుందరంగా ఉంటుంది. ఏటా హుండీ ద్వారా వచ్చే ఆదాయంలో కోట్లలో వుంటుంది. విరాళాల రూపంలో బంగారం కూడా ఎక్కువగా రావడం విశేషం. ఈ ఆలయానికి ఏటా రూ.125కోట్ల వరకు ఆదాయం వస్తుందని అంచనా. ఈ కారణంగా దేశంలో ఖరీదైన ఆలయాల్లో ఈ లంబోదరుడి ఆలయం కూడా నిలిచింది.

హనుమాన్ విగ్రహం
సిద్ధి వినాయక ఆలయం ఏర్పాటయ్యాక చాలా కాలం తర్వాత సుమారు 1952 లో గణనాధుని ఆలయానికి సమీపంలో ఒక హనుమాన్ విగ్రహం భక్తులకు కనిపించింది. విషయం తెలుసుకున్న అర్చకులు ఈ హనుమాన్ విగ్రహాన్ని కూడా గణపతి పక్కనే ప్రతిష్ఠించి పూజలు జరపడం ప్రారంభించారు.

గణేష్ ఉత్సవాలు
ప్రతి సంవత్సరం వినాయక చవితి సందర్భంగా జరిగే గణేశా నవరాత్రులు, నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ఇక్కడ ఎంతో వైభవంగా, కోలాహలంగా జరుగుతాయి. గణేష్ ఉత్సవాల సందర్భంగా ఒక్క ముంబై నుంచే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలు విశేషంగా తరలి వస్తారు. ఈ సమయంలో ముంబైలో సందడి చూడాల్సిందే కానీ చెప్పనలవి కాదు.

దర్శనం కోసం బారులు తీరే ప్రముఖులు
సిద్ధివినాయకుడిని ముంబయిలోని సామాన్యులతో పాటు పలువురు ప్రముఖులు కూడా దర్శించుకోవడం పరిపాటి. ముఖ్యంగా సినీ పరిశ్రమకు చెందినవారు, వ్యాపార దిగ్గజాలు, రాజకీయ నాయకులు తరచుగా ఈ ఆలయాన్ని దర్శించి పూజలు జరిపించుకుంటూ ఉంటారు.

సంతానం, ఐశ్వర్యం, విద్య, విజయం, కీర్తి, పదవీయోగం వంటి శుభ ఫలితాలను ఇచ్చే ముంబయి సిద్ధి వినాయకుని మనం కూడా దర్శిద్దాం. అభీష్ట సిద్ధిని పొందుదాం.

ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః!

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

