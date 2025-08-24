Vinayaka Chaviti Importance : హిందువులు జరుపుకునే అతి పెద్ద పండుగ గణేశ్ చతుర్థి. ఈ పండుగ సందర్భంగా జరిగే గణేశ్ నవరాత్రులు భాద్రపద మాసంలో చతుర్థి తిథి నుంచి మొదలై అనంత చతుర్దశి తిథి వరకు కొనసాగుతుంది. తొమ్మిది రోజుల పాటు ఘనంగా గణేశ్ నవరాత్రి ఉత్సవాలు జరిగిన తర్వాత పదవ రోజు జరిగే గణేశ్ నిమజ్జనంతో పండుగ ముగిసిపోతుంది. ఈ సందర్భంగా వినాయక చవితి ఏ రోజు జరుపుకోవాలి? గణేశుని విగ్రహ ప్రతిష్టకు శుభ సమయం ఏమిటి, ఈ విషయం గురించి పంచాంగ కర్తలు ఏమంటున్నారు అనే విషయాలను ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
వినాయక చవితి ఎప్పుడు?
తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం భాద్రపద శుద్ధ చవితి తిథి ఆగస్టు 26వ తేదీ మంగళవారం మధ్యాహ్నం 1:54 గంటలకు మొదలై, ఆగస్టు 27, బుధవారం మధ్యాహ్నం 3:44 గంటల వరకు కొనసాగుతుంది. సాధారణంగా హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం సూర్యోదయంతో తిథి ఉన్న రోజునే పండుగ చేసుకోవడం ఆనవాయితీ కాబట్టి ఆగస్టు 27వ తేదీనే వినాయక చవితి జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు.
వినాయకుని ప్రతిష్టాపనకు శుభ ముహూర్తం
పంచాంగ కర్తలు సూచించిన ప్రకారం వినాయకుని ప్రతిష్టకు ఆగస్టు 27వ తేదీ ఉదయం 11:47 నిమిషాల నుంచి మధ్యాహ్నం 1:41 వరకు అత్యంత శుభ ప్రదంగా ఉంది. ఈ ముహూర్తంలో గణపతిని ప్రతిష్టించి పూజిస్తే ఐశ్వర్యం, సౌభాగ్యం, విజయం సిద్ధిస్తాయని శాస్త్రవచనం. అయితే ఈ ముహూర్తం ఇంట్లో ప్రతిష్టించే వినాయకుని మాత్రమే! వినాయక చవితి సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన పందిళ్ళలో వినాయకుని ప్రతిష్టించడానికి ఆ రోజు సాయంత్రం 7:15 నిమిషాల నుంచి 8:42 నిముషాల వరకు శుభ సమయం.
వినాయకచవితి రోజు ఎలాంటి విగ్రహాన్ని పూజించాలి?
గణేశ్ చతుర్థి సందర్భంగా ఇంటిలో విగ్రహం పెట్టుకునే ముందు ఎలాంటి నియమాలు పాటించాలి? గణపయ్య తొండం ఎటువైపుఉంటే మంచిదో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. వినాయకుడి విగ్రహం ఇంటికి తెచ్చుకునే ముందు స్వామి విగ్రహంలో తొండం కుడివైపు ఉన్న విగ్రహాన్ని మాత్రమే ప్రతిష్ట చేయడం మంచిదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. అలాగే గణపతి ఎలుక వాహనంపై కూర్చొని ఉన్నది మాత్రమే ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకోవాలంట!
ఇలాంటి గణపతి పూజించడం మంచి శుభఫలితాలను పొందవచ్చునని పండితులు చెబుతున్నారు. అలాగే ఇంట్లో ప్రతిష్టించుకునే గణపతి విగ్రహం విషయంలో కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పకుండా పాటించాలి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలబడి ఉన్న వినాయకుని విగ్రహం, నాట్యం చేస్తున్నట్లు ఉన్న వినాయకుని విగ్రహాలు ఇంట్లో ప్రతిష్టించకూడదని పండితులు చెబుతున్నారు. వినాయకుడి పక్కన ఏనుగు విగ్రహాలు ఉంటే కూడా శుభ ఫలితాలుంటాయి. అయితే పొరపాటున కూడా పగుళ్లు ఉన్న విగ్రహాలను ప్రతిష్టించరాదు. దీనివల్ల వ్యతిరేక ఫలితాలు వచ్చే ప్రమాదముంది.
వినాయకుని పూజ ఎందుకు చేస్తారు?
భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజు పరమశివుడు వినాయకునికి గణాధిపత్యం ఒసంగిన రోజు. అందుకే వినాయకుని విఘ్ననాయకుడని అంటారు. వినాయక చవితి సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ తాము చేసే పనిలో ఎలాంటి అడ్డంకులు ఉండకూడదని కోరుకుంటూ గణపతిని పూజిస్తారు. ఏ పూజ చేసినా, వ్రతం చేసినా ఏ శుభకార్యమైనా ముందుగా గణపతిని పూజించడం సంప్రదాయం.
గణపతిని పూజించకుండా ఏ పనిని మొదలు పెట్టరు. అందుకే అన్ని పండుగలలో వినాయక చవితికి ప్రథమ స్థానం.ఎలాంటి వినాయకుని ఇంట్లో ప్రతిష్టించాలని సందేహ పడుతున్నవారు సందేహాలను పక్కన పెట్టి పంచాంగ కర్తలు సూచించిన ప్రకారం వినాయకుని ప్రతిష్టించుకుని వినాయక చవితి పండుగను ఘనంగా జరుపుకుందాం. ఆ గణనాధుని ఆశీర్వాదంతో ఏ ఆటంకాలు లేకుండా ముందుకు సాగుదాం. ఓం శ్రీ మహా గణాధిపతయే నమః
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.