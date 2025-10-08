250 ఏళ్ల పురాతన దేవాలయం- చిత్రగుప్తుడు సతీసమేతంగా వెలసిన స్థలం- ఎక్కడో తెలుసా?
అకాల మృత్యు, అపమృత్యు, ఏలినాటి శని దోషాలతో బాధపడే వారు ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తే దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం!
Published : October 8, 2025 at 4:02 AM IST
Chitraguptha Temple Hyderabad: భారతదేశంలో చిత్రగుప్తునికి ఆలయాలు అతి తక్కువగా ఉన్నాయి. వాటిలో ఒకటి మన భాగ్యనగరంలోనే ఉండడం విశేషం. అతి ప్రాచీనమైన ఈ చిత్ర గుప్తుని ఆలయాన్ని దర్శిస్తే అప మృత్యు దోషాలు తొలగి పోతాయని విశ్వాసం. ఇంతకూ ఎవరీ చిత్రగుప్తుడు? ఈ ఆలయ విశేషాలేమిటో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఎవరీ చిత్రగుప్తుడు?
గరుడ పురాణం ప్రకారం మనుష్యుల పాప పుణ్యాలను అనుసరించి వారికి శిక్ష విధించడం యమధర్మరాజు విధి. ఈ విషయంలో యమునికి సహకారం అందించడానికి నియమించిన వ్యక్తి చిత్రగుప్తుడు. గరుడ పురాణంలో చిత్రగుప్తుని జననం గురించిన వివరాలు ఉన్నాయి.
యమధర్మరాజు గందరగోళం
అనంతమైన ఈ విశ్వం ప్రారంభం తర్వాత భూలోకంలోని జీవులు మరణించాక వారి ఆత్మలు స్వర్గానికి లేదా నరకానికి వెళ్లేవి. ఇలా వెళ్లిన ఆత్మల పాపాలను నిర్ణయించడంలో యమధర్మరాజు కొంత గందరగోళానికి గురయ్యేవాడు. ఎవరు ఎంత పాపం చేశారు? అనే విషయాన్ని యమధర్మరాజు సరిగా నిర్ణయించలేకపోయేవాడు. దీంతో యముడు తన సమస్యను సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మకు విన్నవించాడు. బ్రహ్మ దేవుడు యముని సమస్య విని ఆ సమస్య పరిష్కారం కోసం కొంతకాలం యోగనిద్రలోకి వెళ్లాడు.
బ్రహ్మ ముందు ప్రత్యక్షమైన ఆజానుబాహుడు
బ్రహ్మకు యోగనిద్ర నుంచి మెలకువ రాగానే ఆయన కళ్ళ ముందు ఓ ఆజానుబాహుడు కనిపించాడు. ఆ ఆజానుబాహువు చేతిలో పుస్తకం, ఘంటం, నడుముకు కత్తి ఉంటాయి. అప్పుడు బ్రహ్మ తన దివ్యదృష్టితో ఆ ఆజానుబాహువు ఎవరా అని పరిశీలించి చూస్తే, ఆ వ్యక్తి తన చిత్తం అంటే (మనసులో) గుప్తంగా అంటే (రహస్యంగా) నివాసమున్నవాడని అర్థమవుతుంది.
బ్రహ్మ నామకరణం
బ్రహ్మ అతనికి చిత్రగుప్తుడు అని పేరు పెట్టి ఇకనుంచి అతనిని ఈ విశ్వంలోని ప్రతి జీవి శరీరంలో రహస్యంగా ఉంటూ వారి మంచి చెడులను గూర్చి తెలుసుకోగల శక్తియుక్తులు ఉండేలా అనుగ్రహిస్తాడు. అంతేకాకుండా తాను గ్రహించిన విషయాలన్నీ యమధర్మరాజుకు చెబుతూ పాపాత్ములకు తగినవిధంగా శిక్షలు వేయడంలో సహాయపడమని చెబుతాడు.
కోట్ల రూపాలు
బ్రహ్మ దేవుడు చిత్రగుప్తునికి ఏక కాలంలో కొన్ని కోట్ల రూపాలు ధరించగలిగే శక్తిని ప్రసాదిస్తాడు. ఈ విషయంలో చిత్రగుప్తునికి సహాయసహకారాలు అందించడానికి కొంతమంది సహాయకులను కూడా ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఆనాటి నుంచి చిత్రగుప్తుడు తన వరప్రభావంతో అనేక రూపాలతో రహస్యంగా ప్రతి ప్రాణిలో ఉంటూ వారు చేసే పాపపుణ్యాలను లెక్కిస్తూ యమధర్మరాజుకు సహాయ పడుతుండేవాడు.
చిత్రగుప్తుని సహాయకులు
బ్రహ్మ మానస పుత్రులైన శ్రవణులు ఈ భూ లోకం పైనే కాకుండా పాతాళ, మత్స్య, స్వర్గ లోకాల్లో కూడా విహారిస్తూ జీవుల పాప పుణ్యాలను ఎప్పటికప్పుడు చిత్రగుప్తుడికి తెలియజేస్తూ ఉంటారు. అలాగే యమపురి ద్వారపాలకుడైన ధ్వజుడు కూడా చనిపోయి నరకానికి వచ్చిన వారి గురించి చిత్రగుప్తుడికి ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తుంటాడు. అందువల్లే ఈ విశ్వంలోని జీవుల పాపపుణ్యాలు చిత్రగుప్తుడు కచ్చితంగా నిర్ణయించగలుగుతున్నాడని గరుడ పురాణం చెబుతోంది. ఇంతటి గొప్ప చిత్రగుప్తునికి సంబంధించిన ఆలయం మనకు అతి సమీపంలోనే ఉన్నదన్న విషయం చాలామందికి తెలియదు. ఆ ఆలయ విశేషాలు చూద్దాం.
చిత్రగుప్త దేవాలయం-కందికల్ గేట్, హైదరాబాద్
సుమారు 200 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించిన ఈ దేవాలయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో చిత్రగుప్తుడికి ఉన్న ఒకే ఒక్క దేవాలయం. అయితే ఇక్కడ చిత్రగుప్త దేవాలయం ఉన్నట్లు అక్కడి స్థానికులకు కూడా సరిగా తెలియక పోవడం గమనార్హం.
అతి ప్రాచీన ఆలయం
పాతబస్తీలోని నల్లవాగు స్మశాన వాటిక దగ్గర ఉన్న ఈ చిత్రగుప్త దేవాలయాన్ని కొన్ని వందల ఏళ్ల క్రితం నిర్మించినట్లు చెబుతారు. అయితే 250 ఏళ్ల క్రితం నిజాం నవాబుల కాలంలో రాజా కిషన్ పర్షాద్ అనే మంత్రి దీనిని అభివృద్ధి చేసినట్లుగా ఆలయ చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది.
సతీసమేతంగా వెలసిన చిత్రగుప్తుడు
ఈ దేవాలయంలో చిత్రగుప్తుడు తన ఇద్దరు సతీమణులతో కలిసి ఉన్న రాతి విగ్రహం కొలువు తీరి ఉంది. అకాల మృత్యు, అపమృత్యు, ఏలినాటి శని దోషాలతో బాధపడే వారు ఈ క్షేత్రాన్ని సందర్శిస్తే దోషాలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.
ఆలయ విశేషాలు
దాదాపు మూడున్నర ఎకరాల విస్తీర్ణాల్లో ఉన్న ఈ ఆలయ ప్రాంగణంలో శివాలయం, సాయిబాబా ఆలయం, హనుమాన్ దేవాలయం, అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయాలు కూడా దర్శించుకోవచ్చు. దీంతో ప్రస్తుతం ఈ దేవాలయాన్ని చిత్రగుప్త ఆలయం అనడానికి బదులు నాలుగు స్వాముల దేవాలయం అని పిలుస్తున్నారు. ఇక ప్రధాన ఆలయంలో చిత్రగుప్తుడి రాతి విగ్రహం ఉంది.
పూజోత్సవాలు
ప్రతిరోజూ ఇక్కడ నిత్యపూజా కైంకర్యాలు జరుగుతాయి. ఇక చిత్రగుప్తుడికి ఇష్టమైన బుధవారం రోజు విశేష పూజలు జరుగుతాయి. బుధవారంతో పాటు దీపావళి రోజు కూడా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. దీపావళి రెండో రోజును యమద్వితీయ రోజు చిత్రగుప్తుడి పుట్టిన రోజును ఇక్కడ ఘనంగా నిర్వహిస్తారు. అకాల మృత్యువును జయించడానికి మాత్రమే కాకుండా, మంచి ఆరోగ్యం, చదువు, పెళ్లి, సంతానం కోసం భక్తులు ఈ దేవాలయాన్ని విశేషంగా సందర్శిస్తుంటారు. అంతేకాకుండా కేతు గ్రహ దోష నివారణ పూజలు కూడా ఈ దేవాలయంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్కరు తప్పకుండా దర్శించాల్సిన అతి ప్రాచీనమైన క్షేత్రం చిత్రగుప్తుని దేవాలయం.
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.