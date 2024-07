ఇలా చేస్తే దేవుడి అనుగ్రహం మీపైనే- భగవంతుడికి భక్తే ప్రధానం! - how to pray god in hinduism

ETV Bharat / spiritual

Published : 15 hours ago

How To Pray God In Hinduism ( Getty Images )