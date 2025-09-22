ETV Bharat / spiritual

"దేవీ నవరాత్రులు" - అమ్మవారికి ఏ రోజున ఏ రంగు చీర అలంకరించాలో తెలుసా?

రోజుకో అలంకారంలో దుర్గామాత - ఏ రోజున ఏ రంగు పూలు, ఏఏ ప్రసాదాలు పెట్టాలంటే!

DEVI NAVARATRULU 2025 : దేశ వ్యాప్తంగా దేవీ నవరాత్రోత్సవాలు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దసరా ఉత్సవాలు కనుల పండువగా జరుగుతున్నాయి. వరంగల్ భద్రకాళి ఆలయం, విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గమ్మ సన్నిధిలో అక్టోబరు 2 వరకు ప్రత్యేకంగా ఉత్సవాలు, పూజలు నిర్వహించనున్నారు. అయితే, ఈ నవరాత్రోత్సవాల సందర్భంగా ప్రతి ఇంట్లోనూ పూజలు, కమ్మని ప్రసాదాలు తయారు చేసి అమ్మవారికి నివేదిస్తుంటారు. ఈ సందర్భంగా అమ్మవారికి ఏ రోజున ఏ రంగు చీర సమర్పించాలి, పూజల్లో ఏ రంగు పూలని వినియోగించాలో తెలుసా!

బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి

మొదటి రోజున మంగళవారం దుర్గామాత బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి రూపంలో దర్శనమిస్తారు. ఈ రోజున అమ్మవారికి లేత గులాబీ రంగు చీర సమర్పించి అలంకరిస్తారు. అమ్మవారికి పులిహోర ప్రసాదం నివేదిస్తారు. తెల్లటి పువ్వులు, తెల్లటి కమలం పూజలో ఉపయోగిస్తారు.

శ్రీ గాయత్రీ దేవి అలంకారం

రెండో రోజైన మంగళవారం దుర్గామాత శ్రీ గాయత్రీ దేవి అలంకారంలో దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారికి కాషాయం లేదా నారింజ రంగు చీర సమర్పించి అలంకరిస్తారు. కొబ్బరితో చేసిన అన్నం, పాయసం, లడ్డూలను ప్రసాదంగా నివేదిస్తారు. పూజలో మల్లెపూలు, గులాబీలు వినియోగిస్తారు.

శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి

నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో మూడో రోజైన బుధవారం దుర్గామాత నిత్యాన్నదానేశ్వరిగా శ్రీ అన్నపూర్ణా దేవి అలంకారంలో దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారికి గంధం లేదా పసుపు రంగు చీర సమర్పించి అలంకరిస్తారు. పాలు, పెరుగుతో తయారు చేసిన ప్రసాదాలు అమ్మవారికి నివేదిస్తారు. చామంతి పువ్వులను పూజలో వాడుతుంటారు.

శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవి

దేవీ శరన్నవరాత్రోత్సవాల్లో నాలుగో రోజైన గురువారం దుర్గామాత గులాబీ రంగు చీరలో శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవిగా దర్శనమిస్తారు. చక్కెర, బెల్లంతో తయారు చేసిన చక్కెర పొంగలి ప్రసాదాలుగా నివేదిస్తారు. ఎర్రమందారాలు పూజలో ఉపయోగిస్తారు.

శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి

ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఐదోరోజైన శుక్రవారం దుర్గామాత ఎరుపు రంగు లేదా కుంకుమ రంగు చీర ధరించి శ్రీ లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవిగా దర్శనమిస్తారు. పెరుగు, పాలతో తయారు చేసిన దద్దోజనం, క్షీరాన్నం నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. కమలం పువ్వులు వినియోగిస్తారు.

శ్రీ సరస్వతి దేవీ

నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో 6వ రోజైన శనివారం అమ్మవారు శ్రీ సరస్వతి దేవీగా, తెల్లని చీరలో దర్శనమిస్తారు. త్రిశక్తులతో ఒక మహాశక్తి సరస్వతీ దేవిగా అలంకరించి కేసరి, పరమాన్నం ప్రసాదాలుగా సమర్పిస్తారు. పూజలో కదంబ పువ్వులు ఉపయోగిస్తారు.

శ్రీ దుర్గాదేవి

ఉత్సవాల్లో 7వ రోజు ఆదివారం శ్రీ కనకదుర్గా దేవి అలంకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు. అష్టమి తిథి కావడంతో దుర్గాష్టమి అని అంటారు. అమ్మవారికి ఎరుపు రంగు చీర సమర్పించి అలంకరించి కదంబం లేదా శాకాన్నం నివేదిస్తారు. మల్లె పువ్వులు, కృష్ణతామర పువ్వులు పూజలో ఉపయోగిస్తారు.

శ్రీ మహిషాసుర మర్ధినీ

ఉత్సవాల్లో 8వ రోజు సోమవారం దుర్గామాత శ్రీ మహిషాసుర మర్ధిని అలంకారంలో ముదురు ఎరుపు రంగు చీరలో దర్శనమిస్తారు. అమ్మవారికి ప్రసాదంగా చక్కెర పొంగలిని నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. తెల్లటి పూలు, గులాబీ పూలను పూజలో వినియోగిస్తారు.

శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవి

నవరాత్రుల్లో చివరి రోజున మంగళవారం దుర్గామాతను శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా అలంకరిస్తారు. ఆకుపచ్చ చీరలో అలంకరించి లడ్డూలు, పులిహోర, బూరెలు, గారెలు, అన్నం ప్రసాదంగా నివేదిస్తారు. నీలి కలువలు, మల్లెపూలు వినియోగిస్తారు.

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

