Vinayaka Chavithi Eco Friendly : వినాయక చవితి దగ్గరకు వస్తోంది. సాధారణంగా హిందువుల పండుగలన్నీ ప్రకృతికి అనుగుణంగా ఉండేవే! వినాయక చవితి పండుగ అందరూ ఆనందంగా కోలాహలంగా జరుపుకునే పండుగ. ఈ పండుగకు ప్రతి ఒక్కరు చిన్నదో పెద్దదో తమ తమ శక్తి కొద్దీ వినాయక ప్రతిమను ఇంటికి తెచ్చుకుని పూజించి అనంతరం నిమజ్జనం చేయడం ఆనవాయితీ. మరి వినాయక చవితి పర్యావరణ హితంగా ఎలా జరుపుకోవాలో ఈ కథనంలో చూద్దాం.
మట్టి గణపతినే పూజిద్దాం!!
ప్రకృతి ప్రేమికులు ప్రతి ఏటా చేసే నినాదం 'మట్టి గణపతిని పూజిద్దాం. పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుందాం' నిజానికి ప్రతి ఒక్కరూ ఇలా మట్టి గణపతిని పూజిస్తే పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేసినట్లే!
గణపతిని ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు
ప్లాస్టర్ ఆఫ్ పారిస్, కృత్రిమ రంగులు వాడిన వినాయకులను పూజించి అటు తర్వాత వాటిని నిమజ్జనం చేయడం వలన నీరు కలుషితమై పర్యావరణానికి ముప్పు వాటిల్లుతుంది. అందుకే బజారులో ఇప్పుడు వినాయకుని ప్రతిమలు తయారు చేసుకోవడానికి అవసరమైన మౌల్డ్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. వాటి సహాయంతో మనం ఇంట్లోనే బంకమట్టి తెచ్చుకుని వినాయకుని తయారు చేసుకొని, కృత్రిమ రంగులు కాకుండా సహజ రంగులు వాడి వినాయకుని తయారు చేసుకోవచ్చు.
ఏవి సహజరంగులు?
సహజమైన రంగులు మనకు క్యారట్, బీట్ రూట్, పాలకూర వంటి కూరగాయల నుంచి, గోరింటాకు నుంచి, మందార, గులాబీ, చేమంతులు వంటి పువ్వుల నుంచి వస్తాయి.
సింపుల్గా ఇలా కూడా చేసుకోవచ్చు
గణపతిని ఇంట్లోనే తయారు చేసుకోవడానికి ఇంకో సులభమైన ఉపాయముంది. అది ఏమిటంటే పసుపుతో చక్కగా చిన్న గణపతిని తయారు చేసుకోవచ్చు. గణపతి ఆకారం తయారు చేసుకున్న తర్వాత చిన్న మిరియాలతో గాని, ఆవాలతో కానీ వినాయకుని కళ్ళను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇలా సృజనాత్మకతతో ఆలోచిస్తే ఎన్నో ఉపాయాలున్నాయి. ఇలా తయారు చేసుకున్న వినాయకుని నిమజ్జనం చేయడం వలన చెరువులు, నదులు కలుషితం కావు. పర్యావరణానికి ఎంతో మేలు చేసినట్టవుతుంది. పైగా తక్కువ ఖర్చు కూడా!
భగవంతుని పూజలో భక్తి ప్రధానం
భగవంతుని పూజకు భక్తి ప్రధానం. భక్తి లేకుండా బంగారు విగ్రహాన్ని పూజించినా ఫలితం ఉండదు. త్రికరణ శుద్ధితో, భక్తి శ్రద్ధలతో చిన్న వినాయకుని పూజించినా ఫలితం ఉంటుంది. అంతేకాని ఆర్భాటాలకు, గొప్పలకు పోయి పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలను పెట్టి తరువాత వాటిని నిమజ్జనం చేసేటప్పుడు ఎన్నో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తుంది. పెద్ద విగ్రహాల తయారీలో వాడే వస్తువులు నీటిలో కరిగిపోవు. నీటి కాలుష్యానికి కారణమయ్యే అనేక రకాల కృతిమ రంగులు, కెమికల్స్ వీటిలో ఉంటాయి. వినాయక చవితిని సింపుల్ గా చేసుకోవడం వల్ల నష్టమేమీ లేదు. ఎంత భక్తిగా దేవుని పూజిస్తున్నామో ముఖ్యం గానీ, ఎంత ఆడంబరంగా చేస్తున్నామన్నది ముఖ్యం కాదు. పురాతన దేవాలయాల్లో రాతి విగ్రహాలను చూస్తాం కానీ, కృత్రిమ పదార్ధాలతో తయారు చేసిన విగ్రహాలను పూజించమని ఎక్కడా చెప్పలేదు.
ప్రకృతే దైవ స్వరూపం
దేవునికి ఒక ప్రత్యేకమైన రూపమంటూ ఉండదు. మన చుట్టూ ఉండే ప్రకృతే దైవ స్వరూపం. కనిపించే ప్రకృతిని నాశనం చేస్తూ కనబడని దేవుని పూజిస్తే ఎలాంటి ప్రయోజనం లేదు. ఇలాంటి పూజను భగవంతుడు కూడా మెచ్చడు. ప్రకృతిని దైవంగా భావిస్తూ మనం కూడా మట్టి గణపతిని పూజిద్దాం. పర్యావరణాన్ని పరిరక్షిద్దాం. ప్రకృతి లోని దైవత్వాన్ని అంగీకరిద్దాం. జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై!
ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.