ETV Bharat / spiritual

మార్చి 14 హోలీ - ఈ రోజున ఇలా పూజ చేస్తే అష్టైశ్వర్యాలు సొంతమట! - HOW TO DO POOJA ON HOLI 2025

How to Do Pooja on Holi 2025 ( Getty Images )

By ETV Bharat Telangana Team Published : Mar 12, 2025, 1:30 PM IST