ETV Bharat / spiritual

కౌముది పున్నమి రోజున లక్ష్మీదేవీని ఇలా పూజిస్తే- సకల సంపదలు కలగడం ఖాయం!

ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే శరత్ పౌర్ణమి విశేషాలు- ఈ రోజు లక్ష్మీ కటాక్షం కోరుకునేవారు ఉపవాస జాగారాలతో లక్ష్మీదేవిని ఆరాధిస్తే అష్టైశ్వర్యాలు మీ సొంతం!

Sharad Purnima Significance 2025
Sharad Purnima Significance 2025 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 5:00 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Sharad Purnima Significance 2025: ఆశ్వయుజ మాసంలో వచ్చే పౌర్ణమిని శరత్ పౌర్ణమి, శారద పౌర్ణమి, కౌముది పున్నమి అని రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తారు. శరత్కాలంలో వచ్చే పున్నమి కాబట్టి ఈ పున్నమిని శరత్ పౌర్ణమి అంటారు. ఈ రోజు లక్ష్మీ కటాక్షం కోరుకునే వారు ఉపవాస జాగారాలతో లక్ష్మీదేవిని ఆరాధించాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ సందర్భంగా శరత్ పౌర్ణమి రోజు లక్ష్మీదేవిని ఎలా ఆరాధించాలి? ఈ వ్రతం విశిష్టత ఏమిటి? అనే వివరాలు తెలుసుకుందాం.

లక్ష్మీదేవి ప్రియవ్రతం
పౌర్ణమి రోజు చేసే లక్ష్మీ ఆరాధన మాములు కన్నా కోటిరెట్ల అధిక ఫలాన్ని, అఖండ ఐశ్వర్యాన్ని కలిగిస్తుందని శాస్త్రవచనం. అందునా శరత్కాల పున్నమి మరీ విశేషమైనది. తెలుగు పంచాంగం ప్రకారం పౌర్ణమి రోజు శ్రీ మహా లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తే సంపదలకు లోటుండదని శాస్త్ర వచనం. నిండు పౌర్ణమి, పండు వెన్నెల లక్ష్మీదేవికి ప్రియమైనవి. ముఖ్యంగా శరత్ రుతువులో వచ్చే ఆశ్వయుజ శుద్ధ పౌర్ణమి అమ్మవారి ఆరాధనకు విశిష్టమైనదని జ్యోతిష్య శాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు.

శరత్ పౌర్ణమి ఎప్పుడు?
ఆశ్వయుజ శుద్ధ పూర్ణిమ రోజు అశ్విని నక్షత్రంలో చంద్రుడు సంచరిస్తాడు కాబట్టి ఈ మాసానికి ఆశ్వయుజ మాసమని పేరు వచ్చింది. ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 07, మంగళవారం ఆశ్వయుజ శుద్ధ పౌర్ణమిని శరత్ పౌర్ణమిగా జరుపుకోవాలని పంచాంగ కర్తలు సూచిస్తున్నారు. ఈరోజు ఉదయం 7 గంటల నుంచి 9 గంటల వరకు, సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు పూజకు శుభసమయం.

శరత్ పౌర్ణమి పూజా విధానం!
బమ్మెర పోతన రచించిన శ్రీమద్భాగవతంలో వివరించిన ప్రకారం లక్ష్మీదేవి క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్భవించింది. లక్ష్మీదేవితో పాటు చంద్రుడు కూడా క్షీరసాగరం నుంచి ఉద్భవించాడు. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం పొందాలంటే ఆమె ప్రియ సోదరుడైన చంద్రుని శరత్కాల పున్నమి రోజు తప్పకుండా పూజించాలని శాస్త్రం చెబుతోంది.

శరత్ పౌర్ణమి వ్రతం
శరత్ పౌర్ణమి వ్రతం లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రియమైన వ్రతం. దారిద్య్ర వినాశక వ్రతంగా పేరొందిన ఈ వ్రతం ఆచరించేవారు ఈ రోజు ఉదయాన్నే లేచి తలారా స్నానం చేసి శుచియై ఇంట్లో తూర్పు దిక్కున లక్ష్మీదేవి పూజా మండపాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి. లక్ష్మీదేవి ప్రతిమను కానీ, చిత్రపటాన్ని కానీ గంధం కుంకుమలతో అలంకరించాలి. ఆవునేతితో దీపారాధన చేయాలి. ముందుగా విఘ్నేశ్వర పూజ పూర్తి చేసి, అనంతరం లక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేయాలి. సువాసన కలిగిన సాంబ్రాణి ధూపాన్ని ఇల్లంతా వేయాలి. భక్తిశ్రద్ధలతో శ్రీలక్ష్మీదేవిని అష్టోత్తర శతనామాలతో అర్చించాలి. అనంతరం కనకధారా స్తోత్రం చదువుకోవాలి. తేనె కలిపిన పచ్చిపాలు, ఏలకులు, పచ్చ కర్పూరం కలిపిన పరమాన్నం, పులిహోర అమ్మవారికి నివేదించాలి. ఈ రోజంతా ఉపవాసముండాలి.

చంద్రుని పూజ
సాయంత్రం తిరిగి స్నానం చేసి యథావిధిగా పూజ పూర్తి చేసుకుని, వ్రతకథను చదువుకుని, చంద్ర దర్శనం కోసం ఎదురు చూడాలి. ఈ రోజు రాత్రి పూర్ణ చంద్రుడు ప్రకాశిస్తున్న సమయంలో లక్షీ దేవి ఆకాశమార్గంలో తిరుగుతూ ఎవరైతే ఉపవాసం ఉండి తనని పూజిస్తారో వారికి అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదిస్తుందని భక్తుల విశ్వాసం. అందుకే ఈ రోజు దేవాలయాల్లో, ఇళ్లల్లో రాత్రి వేళ ముందుగా పాలల్లో చంద్రుడుని చూసి తర్వాత ఆ పాలను ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు.

పాయసానికి అమృతత్వం
అంతేకాదు ఈ రోజు ఆవుపాలతో పాయసాన్ని తయారు చేసి దాన్ని చంద్రుని కాంతిలో ఉంచితే ఆ కిరణాలతో పాయసానికి అమృతత్వం వస్తుందట! తరువాత వ్రతం ఆచరించిన వారు బంధు మిత్రులతో కలిసి ఆ పాయసాన్ని స్వీకరిస్తే ఎలాంటి అనారోగ్యాలు లేకుండా ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతారని విశ్వాసం.

నృత్యగానాలు - జాగారం
పూజ పూర్తయ్యాక పున్నమి కాంతులలో కన్యలు, మహిళలు నృత్యగానాలు చేస్తారు. బంగాల్, ఒడిశా వంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో జాగారం ఉన్నవారినే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహిస్తుందని ఈ రాత్రంతా జాగారం కూడా చేస్తారు. ఆశ్వయుజ పౌర్ణమి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజించి, ఆ రాత్రి జాగరణ చేస్తూ, పాచికలు ఆడేవారికి సర్వసంపదలు చేకూరుతాయని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. అందుకే ఈ రాత్రి పాచికలు ఆడటం కూడా వ్రత నియమాల్లో ఒక భాగం. పూర్వం వలితుడు అనే బ్రాహ్మణుడు నాగకన్యలతో కలిసి ఈ శరత్ పౌర్ణమి రోజు పాచికలు ఆడుతుంటే లక్ష్మీదేవి చూసి సంతోషించి, వారికి సకల సంపదలు ప్రసాదించిందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. భారతదేశం మొత్తం ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో పేరుతో జరుపుకునే ఈ శరత్ పౌర్ణమి వ్రతాన్ని మనమందరం కూడా జరుపుకుందాం. సిరులతల్లి శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో అష్టైశ్వర్యాలు పొందుదాం!
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

For All Latest Updates

TAGGED:

SHARAD PURNIMA HISTORYSHARAD PURNIMA LAKSHMI PUJALAKSHMI VRATHAM IN SHARAD PURNIMASHARAD PURNIMA WHENSHARAD PURNIMA SIGNIFICANCE 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే రాగి, పల్లీ లడ్డూ! - రక్తం తక్కువగా ఉన్నవాళ్లకు సూపర్ ఫుడ్

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

విండోస్‌ 10 వాడుతున్నారా? - మరికొన్ని రోజులే గడువు - ఇలా చేయకపోతే సపోర్ట్​ బంద్​!

డెస్టినేషన్​ వెడ్డింగ్​ కేంద్రంగా తెలంగాణ! - ఇక కేరళ, కులుమనాలి​ వెళ్లాల్సిన పనే లేదు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.