ఉప్పు నీటితో స్నానం, లక్ష్మీదేవికి పచ్చకర్పూర హరతి- శుక్రవారం ఇలా చేస్తే డబ్బే డబ్బు! - FRIDAY LAKSHMI POOJA

How To Do Friday Lakshmi Pooja At Home : హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వలన జీవితం సుఖంగా సాగుతుందని, ఇంట్లో సిరి సంపదలకు లోటుండదని విశ్వాసం. సాధారణంగా అందరూ శుక్రవారం లక్ష్మీపూజ చేస్తారు కానీ పూజలో కొన్ని ప్రత్యేకమైన పద్ధతులు పాటించడం వలన కొన్ని రకాల సమస్యలు తొలగిపోతాయని నమ్మకం. అవేంటో ఈ కథనంలో చూద్దాం.

దృష్టి దోషాలు తొలగిపోవడం కోసం!

దృష్టి దోషాలు తొలగడం కోసం ప్రతి శుక్రవారం స్నానం చేసే నీటిలో ఉప్పు వేసుకొని స్నానం చేయాలి. అలాగే ఇల్లు తుడిచే నీటిలో కూడా ఉప్పు వేసి తుడవడం వల్ల నరఘోష, దృష్టి దోషాలు తొలగిపోతాయి.

ఉపవాసం

శుక్రవారం లక్ష్మీదేవిని ప్రత్యేకమైన అభీష్ట సిద్ధి కోసం పూజించే వారు ఉపవాసం ఉండడం మంచిది. ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉపవాసం ఉండి రాత్రి నక్షత్ర దర్శనం తరువాత భోజనం చేసి ఉపవాసాన్ని విరమించవచ్చు. శుక్రవారం ఉపవసించి లక్ష్మీదేవిని పూజించడం వలన ఆర్ధిక సమస్యలు తొలగిపోతాయని విశ్వాసం.

తామరపూల పూజ

సిరి సంపదలు, ఆకస్మిక ధనలాభాలు కోరుకునేవారు శుక్రవారం 108 తామర పూలతో శ్రీలక్ష్మీదేవిని అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజిస్తే ఆ ఇంట సిరిసంపదలు తాండవిస్తాయని విశ్వాసం.

నైవేద్యం

శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి ప్రీతికరమైన బియ్యం పరమాన్నం నైవేద్యంగా సమర్పిస్తే లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహంతో ఆనందం, శ్రేయస్సు , ఆరోగ్యం చేకూరుతుంది.