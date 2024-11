ETV Bharat / spiritual

కార్తికంలో "దీపదానం" చేస్తున్నారా? - ఈరోజున దానం చేస్తే ప్రభుత్వ ఉద్యోగమట!

How to Do Deepa Danam ( ETV Bharat )

How to Do Deepa Danam in Karthika Masam: పరమ పవిత్రమైన కార్తీక మాసం.. శివకేశవులకు ఎంతో ప్రీతికరమైనది. ఈ మాసం ఆధ్యాత్మిక సాధనకు, మోక్షసాధనకు విశిష్టమైనది. ప్రత్యేకించి సూర్యోదయానికి ముందు చేసే స్నానాలు, ఆ తర్వాత చేసే దానాలు, ఉపవాసాలకు గొప్ప శక్తి ఉందని స్కాంద పురాణ అంతర్గతంగా ఉన్న కార్తీక పురాణం వివరిస్తోంది. అయితే కార్తిక మాసంలో అన్ని దానాలు ఒక ఎత్తైతే దీపదానం మరో ఎత్తని చెబుతారు. ఎందుకంటే ఈ మాసంలో దీపదానానికి అంత విశిష్టత ఉంది. మరి ఈ మాసంలో దీపదానం ఎలా చేయాలి? ఏఏ తిథుల్లో చేస్తే మంచిది? ఎన్ని వత్తులు వేసి దానం చేయాలి? అనే వివరాలను ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

దీపదానం ఎలా చేయాలి: కార్తిక మాసంలో దీపదానం చేయడం వల్ల శివకేశవుల సంపూర్ణ అనుగ్రహంతో పాటు సంవత్సరం మొత్తం సకల శుభాలు సిద్ధిస్తాయని ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​ చెబుతున్నారు. దీపం ఎలా తయారు చేయాలి? ఎక్కడ దానం ఇవ్వాలో కూడా చెబుతున్నారు. ఆ వివరాలు చూస్తే..

దీపదానం చేయాలనుకునే వారు తలస్నానం చేయాలి.

గోధుమపిండి తీసుకుని అందులో కొద్దిగా బెల్లం తురుము, ఆవుపాలు పోసుకుని కలుపుతూ పిండి దీపం తయారు చేయాలి.

ఆ తర్వాత పైడిపత్తి తీసుకుని స్వయంగా చేతిలో నలుపుతూ వత్తులు చేయాలి.

ఇలా తయారు చేసిన వత్తులను పిండి దీపంలో పెట్టి ఆవు నెయ్యి పోసి వెలిగించాలి.

ఇలా వెలిగించిన దీపాలను శివాలయం లేదా విష్ణు ఆలయం ప్రాంగణం, నదీ తీరం, రావి చెట్టు, తులసి కోట, ఉసిరి చెట్టు, మర్రిచెట్టు లేదా గృహంలో ఎక్కడైనా దీపదానం చేయవచ్చని మాచిరాజు చెబుతున్నారు.

ఎన్ని దీపాలు దానం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితం: