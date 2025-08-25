ETV Bharat / spiritual

గణేశ్ పూజ ఏ సమయంలో ప్రారంభించాలి? - ఏ రంగు వస్త్రాలు ధరించాలో తెలుసా? - GANESH CHATURTHI 2025

"గణేశ్ ఉత్సవాలు" వినాయకుడి తొండం అటు వైపు ఉంటే మంచిదట - ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు ఏం చెప్తున్నారంటే!

ganesh_chaturthi_2025
ganesh_chaturthi_2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025 at 10:52 AM IST

Ganesh Chaturthi 2025 : వినాయక చవితి రోజున పూజలో ఎలాంటి వస్త్రాలు ధరించాలి? పూజ ఏ సమయంలో ప్రారంభించాలి? ఎలాంటి వినాయకుడి విగ్రహాన్ని ఎంచుకోవాలి అనే విషయాలపై ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ పలు విషయాలను వెల్లడించారు.

పాలు, పంచదార లేకుండా "హెల్దీ స్వీట్" - తక్కువ పదార్థాలతో అప్పటికప్పుడు ఇలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు!

ganesh_chaturthi_2025
ganesh_chaturthi_2025 (GettyImages)

వినాయక చవితి వచ్చేసింది. ఈ నెల 27 న బుధవారం వాడవాడలా వినాయకుడు కొలువుదీరనున్నాడు. ఇప్పటికే మండపాలు ముస్తాబయ్యాయి. దాదాపు ప్రతి వీధి, కాలనీలు, అపార్ట్ మెంట్లలో గణేష్ ఉత్సవాల నిర్వహణ కోసం పిల్లలు, పెద్దలు, మహిళలు ఉత్సాహంగా ఎదురుచూస్తున్నారు. వినాయక విగ్రహాల కొనుగోళ్లు, తరలింపుతో పట్టణాలు, నగరాల్లో సందడి నెలకొంది. వినాయకచవితి ఉత్సవాల నిర్వహణ భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. పూజా విధానంతో పాటు వస్త్రధారణ, పూజా సామగ్రి అంతా కూడా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది.

ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ తెలిపిన ప్రకారం "ఆగస్టు 27న వినాయక చవితి వచ్చింది. ఆ రోజున బుధవారం కావడం చాలా విశేషం. బుధవారంతో కలిసి రావడం ఎంతో ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంది. బుధవారానికి అధిపతి బుధుడు, బుధుడికి ఆకుపచ్చ రంగు చాలా ఇష్టం. బుధుడి అధిష్ఠాన దైవం కూడా వినాయకుడే. బుధుడికి, గణపతికి ఆకుపచ్చ రంగు ఇష్టం కాబట్టి ఆకుపచ్చని వస్త్రాలు ధరించి పూజల్లో పాల్గొనాలి. ఆకుపచ్చ వస్త్రాలు లేని వాళ్లు కనీసం ఆకుపచ్చ కర్చీఫ్, టవల్ వేసుకుని పూజలో పాల్గొనాలి.

ganesh_chaturthi_2025
ganesh_chaturthi_2025 (GettyImages)

పూజా సమయం ఇది

వినాయకుడి సంపూర్ణ అనుగ్రహం కోసం సరైన ముహూర్తంలో పూజను ప్రారంభించాలి. స్థిర లగ్నంలో పూజ చేయించుకుంటే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థిర లగ్నంలో చేసే పూజ వేల రెట్ల ఫలితాలు అందిస్తుంది. ఉదయం 5.25 నుంచి 7.20గంటల మధ్య సింహ లగ్నంలో పూజ చేసుకోవాలి. ఈ సమయంలో దీపం పెట్టుకుని పూజ ప్రారంభిస్తే చాలు అద్భుత ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ సమయంలో వీలు కాని వాళ్లు మళ్లీ 11.35గంటలకు 11.50 మధ్యలో వృశ్చిక లగ్నంలో పూజ ప్రారంభించుకోవచ్చు.

ganesh_chaturthi_2025
ganesh_chaturthi_2025 (GettyImages)

వినాయకుడి తొండం ఎలా ఉండాలంటే!

పూజ చేసే వినాయకుడి విగ్రహం ఎంచుకునే విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వినాయకుడు మోదకాన్ని ఎడమ చేతిలో పట్టుకుని ఉండాలి. లడ్డూ, ఉండ్రాయిలాంటి మోదకాలను ఎడమ చేతిలో పట్టుకోవాలి. ఇక వినాయకుడి తొండం ఎడమవైపునకు తిరిగి ఉండడం వల్ల భక్తుల కోరికలు నెరవేరే అవకాశాలు ఉంటాయి.

అందుకే వినాయకుడి పూజా విషయంలో ఏ మాత్రం నిర్లక్ష్యం ప్రదర్శించకూడదు. అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. భక్తి పాటలు మాత్రమే ప్రసారం చేయాలి. పూజా ఫలితం సంపూర్ణంగా రావాలంటే స్థిర లగ్నం సమయంలో మాత్రమే పూజ ప్రారంభించాలి. సింహ, వృశ్చిక లగ్నంలో దీపం వెలిగించి పూజ ప్రారంభిస్తే సంవత్సరమంతా వినాయకుడి ఆశీస్సులు ఉంటాయి" అని మాచిరాజు కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.

గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

