"మహిళలు ఈ పనులు చేస్తే - భర్త సంపాదన భారీగా పెరిగిపోతుంది!" - Astrology Remedies for Money

How to Attract Money as Per Astrology : భర్త సంపాదన రెట్టింపు కావాలంటే.. అలాగే ధనం ఎక్కువగా సంపాదించాలంటే మహిళలు కొన్ని ప్రత్యేకమైన పనులు చేయాలని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితుడు 'మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​'సూచిస్తున్నారు. ఈ పనులు చేస్తే భర్త ఆదాయం పెరిగి, ఇంట్లో ఎలాంటి ఆర్థిక సమస్యలూ తలెత్తవని చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

ఇలా చేయకండి..

చాలా మంది మహిళలు.. భర్త ఉద్యోగం చేయడానికి లేదా వ్యాపారం పనిమీద ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లిన వెంటనే తలుపులు వేసేస్తుంటారు. కానీ, ఇలా వెంటనే తలుపులు వేసుకోకూడది. 5 నిమిషాల తర్వాత తలుపులు వేసుకుంటే మంచిది.

అలాగే భర్త ఇంట్లో నుంచి బయటకు వెళ్లిన వెంటనే ఇల్లు ఊడ్చకూడదు. తడివస్త్రంతో తుడవకూడదు.

కొంతమంది మహిళలు భర్త బయటకు వెళ్లగానే స్నానం చేయడానికి వెళ్తుంటారు. కానీ.. వెంటనే స్నానానికి వెళ్లకుండా.. 5 నిమిషాలు ఆగి వెళ్లాలి.

ఉతికిన బట్టలను మడతబెట్టేటప్పుడు తలకిందులుగా ఫోల్డ్​ చేయకూడదు. బట్టలను తలకిందులుగా మడతబెడితే భర్తకు అదృష్టం కలసిరాదు.

ఈ మంత్రం జపించండి:

రోజూ స్నానం చేసిన తర్వాత కుంకుమ బొట్టు పెట్టుకునేటప్పుడు ఒక మంత్రం జపించండి. ఇలా చేస్తే భర్తకు అదృష్టం కలసివస్తుంది. బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తాడు. ఆ మంత్రం..

"ఓం సర్వేస్వరీ సర్వ శక్తి స్వరూపిని..