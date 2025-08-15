ETV Bharat / spiritual

వరలక్ష్మి వ్రతం ఆనవాయితీ లేనివారు శ్రావణ శుక్రవారాల్లో లక్షీపూజ ఎలా చేయాలి? - VARALAKSHMI VRATHAM

ఈ విధంగా లక్ష్మి పూజ చేయడం వలన అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సౌభాగ్య సిద్ధి, సిరిసంపదలు సొంతమవుతాయి!

Varalakshmi Vratham
Varalakshmi Vratham (Getty Images)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : August 15, 2025 at 12:02 AM IST

3 Min Read

Varalakshmi Vratham : హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం నోములు, వ్రతాలు కుటుంబ ఆనవాయితీ ప్రకారం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇవి కూడా ఒక విధంగా వంశ పారంపర్యమే! కొన్ని కుటుంబాలకు వరలక్ష్మి వ్రతం ఆనవాయితీ ఉండదు. కానీ వారికి కూడా శ్రావణ శుక్రవారాల్లో లక్ష్మి పూజ చేయాలని ఉంటుంది. ఇలా వ్రతం ఆనవాయితీ లేనివారు లక్ష్మి పూజ ఎలా చేయాలో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

విశేష శ్రావణం
శ్రావణ మాసంలో అన్ని రోజులు, అన్ని వారాలు విశిష్టమైనవే! అయితే ఈ మాసంలో శుక్రవారాలకు మరింత ప్రత్యేక స్థానముంది. శ్రావణ శుక్రవారాల్లో చేసే లక్ష్మీపూజకు విశేషమైన ఫలితం ఉంటుందని శాస్త్రం చెబుతోంది. సాధారణంగా శ్రావణ మాసంలో పౌర్ణమికి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజు వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకోవడం ఆనవాయితీ. అయితే ఆ రోజు వీలు కానీవారు నాలుగు శుక్రవారాల్లో ఏరోజైనా చేసుకోవచ్చు. కొందరికి అసలు వరలక్ష్మి వ్రతం ఆనవాయితీ ఉండదు. వరలక్ష్మి వ్రతం ఆనవాయితీ లేని వారు శ్రావణ శుక్రవారాల్లో మాములుగా చేసే లక్ష్మి పూజతో పాటు కొన్ని ప్రత్యేక ఉపచారాలు చేయడం వలన వరలక్ష్మి వ్రతం చేసిన ఫలితం వస్తుంది. అవేమిటో చూద్దాం.

షోడశోపచార పూజ
శ్రావణ శుక్రవారం వరలక్ష్మి వ్రతం చేయలేని వారు షోడశోపచార పూజ చేయవచ్చు. షోడశోపచారాలు అంటే పదహారు ఉపచారాలతో చేసే పూజ. అవేమిటంటే!

ఆవాహనం:
ఆవాహనం అంటే అమ్మవారిని మన పూజ మందిరంలోకి ఆహ్వానించడం. పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంలో రంగవల్లికలు తీర్చి దిద్దిన సింహాసనంపైకి అమ్మవారిని ఆహ్వానించడం.

ఆసనం:
ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న సింహాసనం కానీ పసుపు రాసిన పీటపైన కానీ అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ప్రతిష్టించాలి.

పాద్యం:
పాద్యం అంటే మన ఇంటికి వచ్చిన అమ్మవారికి కాళ్లు కడిగి, ఆ నీళ్లు మన శిరస్సున చల్లుకుని పాదపూజ చేయడం.

అర్ఘ్యం:
చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకుని అమ్మవారికి అర్ఘ్యం సమర్పించాలి.

ఆచమనీయం:
అమ్మవారికి ఆచమనీయం చేయడానికి చేతిలో మూడుసార్లు నీళ్లు వేయాలి. అమ్మవారు మన ఎదురుగా ఉన్నట్లుగా భావించి మూడు సార్లు నీళ్లు వేసి ఆచమనం ఇవ్వాలి.

శుద్దోదక స్నానం :
అమ్మవారికి పవిత్ర గంగాజలం, పన్నీరుతో స్నానం చేయించడం అంటే అభిషేకించడం చేయాలి.

వస్త్రం :
మేలిమి పట్టు వస్త్రాలు అమ్మవారికి సమర్పించాలి.

యజ్ఞోపవీతం:
పురాణాల ప్రకారం దేవీ దేవతలకు యజ్ఞోపవీతం సమర్పించడం షోడశోపచారాల్లో ఒక ఉపచారము. శ్రేష్ఠమైన పత్తిని ఒడికి చేసిన యజ్ఞోపవీతాన్ని అమ్మవారికి సమర్పించాలి.

గంధం:
లక్ష్మీదేవి కంఠానికి పన్నీరు అత్తరు కలిపిన గంధాన్ని అలంకరించాలి.

పుష్పం:
తామర, కలువ, నాగవల్లి, చంపక, సంపెంగ, సన్నజాజి, మల్లె, కనకాంబరం వంటి నానాజాతి పుష్పాలతో అమ్మవారిని పూజించాలి.

ధూపం:
అగరుబత్తి ధూపాన్ని కానీ, సాంబ్రాణి ధూపాన్ని కానీ అమ్మవారికి చూపించాలి.

దీపం:
ఆవునేతితో వెలిగించిన దీపాన్ని అమ్మవారికి చూపించాలి.

నైవేద్యం:
అమ్మవారికి ఇష్టమైన క్షీరాన్నం, పచ్చిపాలు, తేనె, ఇతర మధుర పదార్ధాలు నివేదించాలి.

తాంబూలం:
పచ్చకర్పూరం, తమలపాకులు, వక్కలు పెట్టిన తాంబూలం అమ్మవారికి ఇవ్వాలి.

నమస్కారం:
మన మనసులోని కోరికలను తీర్చమని అమ్మవారికి భక్తిగా నమస్కరించుకోవాలి.

ప్రదక్షిణ:
చివరగా ఆత్మప్రక్షిణ నమస్కారం చేయడంతో షోడశోపచార పూజ పూర్తవుతుంది. లక్ష్మీదేవికి చేసే ఈ షోడశోపచారాలన్నీ కూడా మన ఎదురుగా అమ్మవారు ఉన్నట్లుగానే భావించి భక్తిశ్రద్ధలతో చేస్తేనే పూజాఫలం దక్కుతుంది.

కుంకుమార్చన
శ్రావణ శుక్రవారం రోజు చేసే కుంకుమార్చన చాలా శక్తివంతమైనది. వరలక్ష్మి వ్రతం చేసుకోలేని వారు అమ్మవారి విగ్రహాన్ని ఎదురుగా ఉంచుకుని లక్ష్మి సహస్రనామాలు చెప్పుకుంటూ కుంకుమార్చన చేసుకుంటే వేయి సంవత్సరాలు వరలక్ష్మి వ్రతం చేసిన ఫలితం దక్కుతుందని స్కంద పురాణంలో వివరించి ఉంది. అమ్మవారిని పూజించిన కుంకుమను జాగ్రత్త చేసి దాచుకుని ప్రతిరోజూ ఉదయం, సాయంత్రం స్నానం చేసిన తర్వాత నుదిటిన ధరిస్తే అమ్మవారి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది. వరలక్ష్మి వ్రతం ఆనవాయితీ లేనివారు ఈ విధంగా లక్ష్మి పూజ చేయడం వలన అమ్మవారి అనుగ్రహంతో సౌభాగ్య సిద్ధి, సిరిసంపదలు సొంతమవుతాయి.
ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మి దేవ్యై నమః

ముఖ్య గమనిక : పైన తెలిపిన వివరాలు కొందరు నిపుణులు, వివిధ శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్న అంశాల ఆధారంగా అందించినవి మాత్రమే. వీటిలో అన్నిటికీ ఆధునిక శాస్త్రీయ ఆధారాలు లేకపోవచ్చుననే విషయాన్ని పాఠకులు గమనించాలి. దీన్ని ఎంతవరకు విశ్వసించాలనేది పూర్తిగా మీ వ్యక్తిగత విషయం.

