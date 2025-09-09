ఆ రాశివారికి నూతన ఉద్యోగ అవకాశాలు- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
Published : September 9, 2025 at 12:02 AM IST
Horoscope Today September 9th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 9వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో గొప్ప ఫలితాలు పొందుతారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సంపదలు పెరుగుతాయి. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. పెళ్లికానివారికి తగిన జీవిత భాగస్వామి దొరకవచ్చు. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు మంచి రోజు. సంతానం నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. తీర్ధయాత్రలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఒక స్త్రీ మూలంగా ఈ రోజు మీకు అదృష్టం వరిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పదవీయోగం ఉంటుంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. ధనలాభం ఉంది. కుటుంబంతో చేసే విహారయాత్రలు, తీర్ధయాత్రలు ఆనందపరుస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. బంధు మిత్రుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాలలో ముందంజ వేస్తారు. మనోధైర్యంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ అవసరం. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలలో తొందరపాటు తగదు. ఆరోగ్యం గురించి శ్రద్ధ వహించాలి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే విజయం సాధిస్తారు. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు కలిసి వస్తాయి. సులభంగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందుతారు. నూతన వస్తువులు సేకరిస్తారు. స్నేహితులతో కలిసి చేసే విహారయాత్రలు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. అర్థలాభం ఉంది. సహచరుల సహకారంతో వృత్తిలో రాణిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. వివాదాలకు, కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. ప్రయాణాలలో ప్రమాదాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆరోగ్యం కూడా క్షీణించవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు తొలగిపోతాయి. సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభదాయంగా ఉంటుంది. నూతన ప్రాజెక్టులు, అస్సైన్మెంట్లు మొదలు పెట్టడానికి అనువైన రోజు. చక్కటి ప్రణాళికతో ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. శని ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఎంత కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు పొందగలరు. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. శత్రువుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆస్తికి సంబంధించిన ఒప్పందాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలించడం లేదు కాబట్టి ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర వాదనలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రణాళిక లోపంతో ఆర్థిక సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ ప్రతిభతో అధికారులను ఆకట్టుకుంటారు. దైవారాధన వలన ఆత్మశక్తి పెరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో తోటివారిని కలుపుకుని పోవడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. వ్యాపారంలో నష్టం రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.