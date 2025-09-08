ఈ రాశి వారికి పట్టిందల్లా బంగారం- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!
2025 సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు
Published : September 8, 2025
Horoscope Today September 8th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 8వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. విశేషమైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు పొందగలరు. సమాజంలో మీ గౌరవం, ఖ్యాతి పెరుగుతాయి. మీ వ్యాపారం బాగా రాణిస్తుంది. జీవితంలో కొత్త అధ్యాయం మొదలుపెట్టేందుకు ఎదురుచూస్తున్నవారి ఎదురుచూపులు ఇక ముగిసినట్టే. త్వరలోనే అభివృద్ధి పనులు చూస్తారు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు అద్బుతమైన రోజు. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పదవియోగంతో పేరు, ప్రఖ్యాతలతో పాటు సమాజంలో గుర్తింపు కూడా పొందుతారు. ఆర్థికపరమైన ప్రయోజనాలు కూడా మెండుగా ఉంటాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు పని ప్రదేశంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. తోటి ఉద్యోగులు, ఉన్నతాధికారులతో వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా లేదు. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ రోజు ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో దూకుడుగా ఉండవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని నిగ్రహాన్ని పాటించండి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. భిన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఈ పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. వ్యాపారులు చేసుకునే నూతన ఒప్పందాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఈ అద్భుతమైన రోజు నుంచి అత్యధిక ప్రయోజనాన్ని పొందండి. వ్యాపార భాగస్వాముల నుంచి ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందవచ్చు. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేసి ఉల్లాసభరితంగా ఉంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యాపార పరంగా ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. దీర్ఘకాలిక, స్థిరాస్తి పెట్టుబడులకు అనువైన రోజు. ఉద్యోగులకు స్వస్తప్రాప్తి ఉండవచ్చు. మెరుగైన ఆర్థిక ప్రయోజనాలు, ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ఆటంకాలు, సవాళ్లను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో సహనం, శాంతంతో మెలగాలి. ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. దుర్గాదేవి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలతో మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి వుంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. జలగండం ఉంది కాబట్టి జలాశయాలకు దూరంగా వుండండి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అనేక శుభ సంఘటనలు జరుగుతాయి. కొత్త వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగవుతాయి. ముఖ్యమైన చర్చలు సఫలం అవుతాయి. ఆర్థిక సంబంధమైన విజయం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక సాధనతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సాధారణంగా ఉంటుంది. కుటుంబంలో శుభ కార్యాలు జరగడంతో ఈ రోజు సంతృప్తికరంగా, సంతోషంగా ఉంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెడితే మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు, సూచనలు పనికివస్తాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహస్థితి సామాన్యంగా ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో ముందు జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. దైవదర్శనం కోసం తీర్ధయాత్రలు చేస్తారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ శుభప్రదం.