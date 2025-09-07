ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి- ఆరోగ్యం ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2025 సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025

Horoscope Today September 7th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 7వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. సంతోషం కలిగించే అనేక సంఘటనలు ఈ రోజు జరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో విజయాన్ని అందుకుంటారు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా ఏర్పడే కొత్త పరిచయాలు రాబోయే రోజుల్లో ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి. ఊహించని ఖర్చులకు అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు శుభ యోగాలున్నాయి. వ్యాపార విస్తరణకు, నూతన పెట్టుబడులకు అనువైన సమయం. లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. కాబట్టి అధికారులతో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. పనిపట్ల శ్రద్ధ లోపించకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగించవచ్చు. కుటుంబంలో స్వల్ప సమస్యలుంటాయి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పెను మార్పులు చోటు చేసుకునే అవకాశముంది. వ్యాపారులు ఈ రోజు తీవ్రమైన పోటీని చూడాల్సి ఉంటుంది. ఆర్థిక నష్టాలు సంభవించే సూచనలున్నాయి. పెట్టుబడులు, స్పెక్యూలేషన్లకు ఈ రోజు తగిన రోజు కాదు. ఇతరులతో వాదనలకు దూరంగా ఉండండి. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారంలో అనుకోని సమస్యలు రావచ్చు. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం మంచిది. నూతన ఒప్పందాలు, ప్రాజెక్టులకు అనువైన సమయం. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. జీవిత భాగస్వామితో వాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టం మీ వెంటే ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆర్థిక లాభం పొందవచ్చు. ఇంటా బయట ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. బంధువులతో విభేదాలు తొలగిపోతాయి. అనుకోని ధన లాభం, సంఘంలో పరపతి పెరుగుతుంది. అన్ని వైపులా నుంచి శుభవార్తలు రావడం సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ కృషికి తగ్గ ఫలితం లభిస్తుంది. పని ప్రదేశం వద్ద నిరాడంబరంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. కీలక సమావేశాలు, చర్చలలో మీ ఆలోచనా విధానం ఇతరులను ఆకట్టుకోగలదు. ఆర్థికంగా అనుకూల పరిస్థితులు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. దైవానుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంది. ఈ రోజు ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థికంగా కూడా ఈ రోజు అద్భుతమైన రోజు. రావలసిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. సమయపాలనతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తే మంచిది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగాలంటే కొన్ని కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మంచిది.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో జాప్యం చోటుచేసుకోవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రణాళికలు తలకిందులు కావచ్చు. ప్రియమైన వారి వలన కలత చెందే అవకాశం ఉంది. చిన్న, చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో ఉంటే నష్టం ఉండదు. శనిధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజంతా సరదాగా గడిచిపోతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరగడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగుల తమ సహోద్యోగులతో కలిసి పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో సరదాగా గడుపుతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందమయంగా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఒత్తిడి పెరగకుండా చూసుకోండి. అస్థిరమైన నిర్ణయాలతో ఇబ్బందులు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. ఆస్తి వ్యవహారాల్లో ప్రతికూలతలు చోటు చేసుకుంటాయి. ప్రియమైనవారితో వివాదాలు, మనస్పర్థలకు అవకాశం ఉంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

