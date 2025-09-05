ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఈరోజు యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్స్- ​శివారాధన శ్రేయస్కరం! - HOROSCOPE TODAY

2025 సెప్టెంబర్​ 5వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 5, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read

Horoscope Today September 5th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 5వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా సానుకూల సంకేతాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులు తమ పై-అధికారులతో ముఖ్యమైన చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారులు ప్రభుత్వం నుంచి లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అర్థలాభం ఉంది. ముందుచూపుతో ఉద్యోగంలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక విదేశీ యాత్రకు అవకాశం ఉంది. దైవ దర్శనం ద్వారా ప్రశాంతత పొందుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ కూడా ఉంది. వ్యాపారులకు ధనయోగం ఉంది. వ్యక్తిగతంగా కొన్ని సమస్యలతో కలత చెందుతారు. సమస్యలను వాయిదా వేయకుండా పరిష్కరించుకోవడం ఉత్తమం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం మానేయండి. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా పొదుపు పాటించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. శుభ కార్యక్రమాల కోసం అధికంగా ధనవ్యయం ఉంటుంది. మీ మాటతీరుతో ఇబ్బందులు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగుల నుంచి సమస్యలు ఉండవచ్చు. సంయమనం పాటిస్తే మంచిది. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. మాతృవర్గం నుంచి అందిన ఒక విషాద సమాచారంతో కలత చెందుతారు. పై అధికారులతో, కుటుంబ పెద్దలతో వాదనలు చేయకండి. డబ్బు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు తెలివిగా వ్యవహరించండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నవగ్రహ ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఇంటా బయటా వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉంటాయి. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తప్పనిసరి. శత్రువులకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు, పెట్టుబడులకు ఈ రోజు అనుకూలం కాదు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శనిధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఏ పని ప్రారంభించినా విజయవంతమవుతుంది. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు వ్యాపారులకు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. లాభదాయకమైన కొత్త వెంచర్స్, ప్రాజెక్టులు లభించడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఉద్యోగంలో విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబసభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. జీవిత భాగస్వామితో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏకాగ్రతతో చేసే పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వృధా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కొన్ని సమస్యలు దూరమవుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలించడం లేదు. చేపట్టిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఆర్థికంగా నష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దైవారాధన మానవద్దు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్య నైపుణ్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదవీయోగం ఉంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. భూ, గృహ, ధనయోగాలున్నాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో విజయప్రాప్తి ఉంది. సంతోషకరమైన అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో జరిగే శుభకార్యాలు, వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభప్రదం.

Horoscope Today September 5th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 5వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరంగా సానుకూల సంకేతాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులు తమ పై-అధికారులతో ముఖ్యమైన చర్చల్లో పాల్గొంటారు. వ్యాపారులు ప్రభుత్వం నుంచి లాభదాయకమైన ప్రాజెక్టులు అందుకుంటారు. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనవసర ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అర్థలాభం ఉంది. ముందుచూపుతో ఉద్యోగంలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక విదేశీ యాత్రకు అవకాశం ఉంది. దైవ దర్శనం ద్వారా ప్రశాంతత పొందుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శుభ ఫలితాలు ఉన్నాయి. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ కూడా ఉంది. వ్యాపారులకు ధనయోగం ఉంది. వ్యక్తిగతంగా కొన్ని సమస్యలతో కలత చెందుతారు. సమస్యలను వాయిదా వేయకుండా పరిష్కరించుకోవడం ఉత్తమం. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం మానేయండి. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా పొదుపు పాటించండి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. శుభ కార్యక్రమాల కోసం అధికంగా ధనవ్యయం ఉంటుంది. మీ మాటతీరుతో ఇబ్బందులు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగుల నుంచి సమస్యలు ఉండవచ్చు. సంయమనం పాటిస్తే మంచిది. కుటుంబంలో శాంతియుత వాతావరణం ఉంటుంది. మాతృవర్గం నుంచి అందిన ఒక విషాద సమాచారంతో కలత చెందుతారు. పై అధికారులతో, కుటుంబ పెద్దలతో వాదనలు చేయకండి. డబ్బు ఖర్చు పెట్టేటప్పుడు తెలివిగా వ్యవహరించండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండండి. నవగ్రహ ధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఇంటా బయటా వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉంటాయి. అనవసర చర్చలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కీలక వ్యవహారాల్లో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు తప్పనిసరి. శత్రువులకు దూరంగా ఉండండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలకు, పెట్టుబడులకు ఈ రోజు అనుకూలం కాదు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శనిధ్యానం మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఏ పని ప్రారంభించినా విజయవంతమవుతుంది. కాలం అన్నివిధాలా సహకరిస్తోంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు వ్యాపారులకు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. లాభదాయకమైన కొత్త వెంచర్స్, ప్రాజెక్టులు లభించడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఉద్యోగంలో విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కుటుంబసభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. జీవిత భాగస్వామితో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఏకాగ్రతతో చేసే పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోండి. వృధా ప్రయాణాలు చేయాల్సి వస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో కొన్ని సమస్యలు దూరమవుతాయి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం అనుకూలించడం లేదు. చేపట్టిన పనుల్లో తరచూ ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. ఆర్థికంగా నష్టం కలగవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దైవారాధన మానవద్దు. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. వాహన ప్రమాదాలు జరిగే ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కీలక సమావేశాల్లో మీ వాక్చాతుర్య నైపుణ్యంతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదవీయోగం ఉంది. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. భూ, గృహ, ధనయోగాలున్నాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో విజయప్రాప్తి ఉంది. సంతోషకరమైన అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. కుటుంబంలో జరిగే శుభకార్యాలు, వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంటుంది. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభప్రదం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGUDAILY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE DAILY IN TELUGUTODAY RASI PHALALUHOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

మినపప్పును రుబ్బితేనే కాదు, మిక్సీలో పట్టినా సూపర్ "వడలు" - నూనె పీల్చకుండా వస్తాయి!

ఇంట్లో విద్యుత్​ సమస్యలా? - వాట్సప్​లో 'హాయ్'​ అని మెసెజ్​ చేస్తే ప్రాబ్లమ్​ సాల్వ్​!

శాంసంగ్ ఫస్ట్ ట్రై-ఫోల్డ్ స్మార్ట్​ఫోన్ వచ్చేస్తుందోచ్- ఎప్పుడంటే?

ఆరోగ్యంతో పాటు ఉపాధి - చిన్న సీక్రెట్​తో బిజినెస్​లో రాణిస్తున్న యువకులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.