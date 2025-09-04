ETV Bharat / spiritual

ఈ రాశివారికి ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు- సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం!

2025 సెప్టెంబర్​ 4వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 4, 2025

Horoscope Today September 4th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 4వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనోల్లాసం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలవంతంగా వుంటాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి. మనోబలంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. సుదూర ప్రాంతాలకు తీర్థయాత్రల కోసం వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. అధికారులకు అనుగుణంగా నడుచుకుంటే మంచిది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. వివాదాలు, వాదనలకు దూరంగా వుండండి. ఆర్థికంగా కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేని మంచిరోజు. ఈ రోజంతా కుటుంబ వేడుకల్లో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. బుద్ధిబలంతో ఆర్థిక వ్యవహారాలు చక్కబెడతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహార యాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలను బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆపదలు తొలగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో బంధం పటిష్టం చేసుకోవడం మంచిది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదలకు పోకుండా సందర్భానుసారం నడుచుకుంటే మంచిది. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్య ఫలితాలు వుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి ఉంటుంది. సహనంతో నడుచుకుంటే మంచిది. కీలక నిర్ణయాలలో చంచలత్వం పనికిరాదు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ పట్ల బాధ్యతాయుతంగా నడుచుకుంటే సమస్యలు ఉండవు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. గతంలో మానసిక ఒత్తిడి కలిగించిన సమస్యలు తొలగిపోతాయి. అన్ని రంగాల వారికి అదృష్ట ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో మంచి జరుగుతుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో మనోధైర్యంతో అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మీ బుద్ధిబలంతో అందరినీ ఆకట్టుకుంటారు. కుటుంబాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. వ్యాపారులకు పెట్టుబడులు అధిక లాభాలను అందిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని పెంచుతుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పెద్దల సహకారంతో వృత్తి పరమైన ఆటంకాలను అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పట్టుదల, ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో స్వల్ప వివాదాలు ఉండవచ్చు. ముందుచూపు లేకపోవడంతో అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు అనుకూలమైన ఆరోజు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. అవసరాలకు సరిపడా ఆదాయం లభిస్తుంది. వ్యాపారులకు రుణభారం తొలగిపోతుంది. లాభాలు కూడా గణనీయంగా పెరుగుతాయి. సన్నిహితులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో తీరిక లేని పనులతో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరగవచ్చు. పెండింగ్ పనుల్లో నిమగ్నమై ఉంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో బంధుమిత్రుల సలహాలు పని చేస్తాయి. సరైన ప్రణాళిక లేకపోవడం వల్ల ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. సామాజిక సంబంధాలు మెరుగు పడతాయి. ఉద్యోగంలో మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో వేగంగా విజయం లభిస్తుంది. మీ విజయాన్ని కుటుంబంతో పంచుకుంటారు. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కనకధారా స్తోత్ర పారాయణ శుభకరం.

