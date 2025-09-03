Horoscope Today September 3rd 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 3వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్య ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత లోపించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో కుటుంబ సభ్యులను సంప్రదిస్తే మంచిది. ఒక సంఘటన మీ మనోబలాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ఉద్యోగులు తెలివిగా వ్యవహరిస్తే సమస్యలు ఉండవు. ఆర్థిక సమస్యలు రాకుండా ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. దుర్గాదేవి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగిపోతాయి. కొంత పనిఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ సమయపాలనతో అధిగమించవచ్చు. యోగా ధ్యానంతో ప్రశాంతత చేకూరుతుంది. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో సంతోషాన్ని నింపుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజంతా సంతోషంగా, ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇంటా బయటా మీ పేరుకు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళతారు. విందువినోదాలలో పాల్గొంటారు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా అదృష్టమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టిన పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను అందిస్తాయి. ఉద్యోగులకు కూడా ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అధికార యోగం ఉంది. సహోద్యోగుల నుంచి సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పట్టుదల, ఏకాగ్రతతో ముందుకు సాగితే విజయం ఖాయం. ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో మీ ప్రతిభతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. ఉద్యోగపరంగా చక్కని ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబసభ్యులు, సన్నిహిత మిత్రులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. గణపతి దర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పొదుపు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారిస్తే మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఎప్పటి పనులు అప్పుడే చేసుకోవడం మంచిది. సమయపాలన, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆస్తి, కోర్టు వ్యవహారాల్లో నిర్ణయాలు ఈ రోజు వాయిదా వేయండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలను అవలీలగా అధిగమిస్తారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. ఒక ముఖ్యమైన వ్యవహారంలో విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంతో చేసే తీర్ధయాత్రలు సంతృప్తి కలిగిస్తాయి. ఆదాయం వృద్ధి చెందుతుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. గొప్ప వ్యక్తుల నుంచి స్ఫూర్తిని పొందుతారు. వ్యాపారంలో మీ కృషికి తగిన ప్రతిఫలం లభిస్తుంది. మీ వ్యక్తిత్వాన్ని అందరూ ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ కృషికి తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనులన్నీ సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు ఉండవచ్చు కాబట్టి వేసే ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. అధికారులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన వ్యయం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉంటుంది. తరచూ అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదమైన రోజు. ఈ రోజు మీకు వృత్తిపరంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు, అసైన్ మెంట్స్ మొదలు పెట్టడానికి అనువైన సమయం. వ్యాపారులకు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సామాజికంగా మంచి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు అందుకుంటారు. వృత్తి పరంగా ఒక సానుకూల సంకేతం ఆనందం కలిగిస్తుంది. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అంత ఆశాజనకంగా లేదు. సున్నితమైన మనస్తత్వంతో చిన్న విషయాలకే బాధపడిపోతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఏర్పడే ప్రతికూల పరిస్థితులు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టి పాజిటివ్గా ఉండేందుకు ప్రయత్నించండి. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.