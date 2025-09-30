ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి లక్కీ డే- చేపట్టిన అన్ని పనుల్లో విజయం మీదే!

2025 సెప్టెంబర్​ 30వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 30, 2025 at 12:01 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today September 30th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 30వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. బంధు మిత్రులతో ఆధ్యాత్మిక ఉత్సవాల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించాల్సి ఉంటుంది. భవిష్యత్తు పట్ల స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ఉంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టకాలం నడుస్తోంది. బుద్ధిబలంతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మంచి ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి పెరిగినా అధిగమిస్తారు. మనోధైర్యంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక స్థితి బాగుంటుంది. శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకదుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో లాభాలున్నాయి. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగంలో సమస్యలు అధిగమిస్తారు. చేపట్టిన పనులు వాయిదా వేయకుండా సకాలంలో పూర్తి చేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు వ్యాపారులకు వ్యాపారపరంగా అదృష్టమైన రోజు. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఉద్యోగంలో పురోగతి ఉంటుంది. అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పదవీయోగం సూచన ఉంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొన్ని ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సన్మాన సత్కారాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. దైవానుగ్రహంతో ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. బుద్ధిబలంతో వ్యాపారంలో లాభాలు గడిస్తారు. బంధువులు స్నేహితులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలలితా సహస్రనామావళి పఠించడం శుభప్రదం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. సోమరితనం, బద్దకం పనులకు ఆటంకాలుగా మారుతాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం కలుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. దైవారాధన, తీర్ధయాత్రలతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత, పట్టుదల ఉంటే విజయం సునాయాసంగా లభ్యమవుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అధికారుల నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ పెద్దల మాటలకు గౌరవం ఇవ్వడం వలన మేలు జరుగుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందం నింపుతుంది. అనవసరపు ఖర్చులను తగ్గించుకుంటే మంచిది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సన్నిహితులతో ఒక తీర్థయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. చేపట్టిన పనులు ప్రణాళికతో పూర్తి చేసి మంచి ఫలితాలు రాబట్టుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. పట్టుదలతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకుంటే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. వృత్తి పరంగా కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి శుభప్రదమైన రోజు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి.వ్యాపారులకు ఈ రోజు చాలా అనుకూలమైన రోజు. వ్యాపారవృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా జాగ్రత్త అవసరం. ఊహించని సవాళ్లు ఎదురుకావచ్చు. సంయమనం పాటించండి. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGUDAILY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE DAILY IN TELUGUTODAY RASI PHALALUHOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

బిస్కెట్లతో ఫిదా చేసే "శాండ్​విచ్" - పిల్లలకైతే చాలా బాగా నచ్చుతుంది!

అమ్మవారి చేతుల్లో ఎనిమిది ఆయుధాలు- కానీ అవి ఎవరికీ కనిపించవ్- ఈ గుడి గురించి మీకు తెలుసా?

అధిక సౌండ్​తో 'డీజే' ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? - గుండెపోటు, బ్రెయిన్‌ స్ట్రోక్‌ రావొచ్చంటున్న వైద్యులు!

సండే స్పెషల్ : నోరూరించే "గోంగూర చికెన్" - ఇలా చేస్తే ఇంటిల్లిపాదీ రుచికి ఫిదా!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.