ఆ రాశివారికి పదోన్నతులు, ధన లాభాలు- శ్రీ దత్తాత్రేయస్వామి దర్శనం శుభకరం!

2025 సెప్టెంబర్​ 2వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 2, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read

Horoscope Today September 2nd 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 2వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. సమయానుకూలంగా ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం తప్పనిసరి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో దూకుడు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపులో ఉంచుకోండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభకాలం నడుస్తోంది. ఎంతటి కఠినమైన పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొంటారు. అదృష్టం కలిసివస్తుంది. గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. డబ్బు పొదుపుగా ఖర్చు చేయండి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్ధాలకు ఆస్కారం లేకుండా జాగ్రత్త వహించండి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నతస్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో అవరోధాలు క్రమంగా తొలగిపోతాయి. అవసరానికి డబ్బు అందుతుంది. రుణభారం తొలగిపోతుంది. స్నేహితులతో, కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ దత్తాత్రేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. లక్ష్యసాధనలో కీలక మైలురాయికి చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. కొన్ని ఆనందప్రదమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రద్ధ ఏకాగ్రతలతో ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు సాధిస్తారు. రచయితలకు, కళాకారులకు అనుకూలమైన సమయం. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, సత్కారాలు పొందుతారు. సంతానం పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఉన్నతాధికారులతో వినయంగా నడుచుకుంటే మంచిది. కొన్ని సంఘటనలతో మానసిక ఒత్తిడి కలుగుతుంది. ప్రియమైన వారితో విభేదాలు రాకుండా చూసుకోండి. అవమానకరమైన పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. సోదరులతోనూ, సంబంధీకులతోనూ అనుబంధం దృఢ పడుతుంది. సన్నిహితులతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. విదేశాల నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. ఆదిత్య హృదయ పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సానుకూల సంకేతాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆర్థికంగా బాగుంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో మనస్పర్థలు తొలగించుకోండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రత్త వహించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దైవబలం అండగా ఉంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరుగుతాయి. కుటుంబంతో పుణ్యక్షేత్రాల సందర్శనకు వెళ్తారు. శారీరకంగా మానసికంగా ఆనందంగా వుంటారు. ఇంట్లో ఒక శుభకార్యం జరిగే అవకాశం వుంది. ఉద్యోగంలో పేరు ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి నిరుత్సాహం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. డబ్బు నష్టపోయే ప్రమాదముంది. సామాజిక, దైవ కార్యకలాపాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. సంపద, ప్రతిష్ఠకు నష్టం కలిగే ప్రమాదముంది. శనిధ్యానంతో ఆపదలు తొలగిపోతాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అంచనాలకు మించిన లాభాలతో చాలా సంతోషంగా ఉంటారు. వ్యాపారులకు శుభసమయం. కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూలమైన సమయం. ఒక ప్రత్యేక ఫలవంతమైన రోజు మీ కోసం ఎదురు చూస్తోంది. సమాజంలో ప్రతిష్ఠ, ప్రజాదరణ పెరగవచ్చు. పదవీయోగం కూడా ఉంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పైఅధికారుల మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. మార్కెటింగ్, సేవా రంగంలో ఉన్నవారికి సానుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. పిత్రార్జితం ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. ఆర్థికపరమైన లాభాలు, ప్రయోజనాలు ఉండవచ్చు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

