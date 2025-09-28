ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి- లేకుంటే నష్టపోయే ఛాన్స్​- దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం!

2025 సెప్టెంబర్​ 28వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 28, 2025 at 12:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today September 28th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 28వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సంతోషకరమైన అభివృద్ధి ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కావడం సంతోషం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో సరైన ప్రణాళికతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే రోజు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారంలో ఆటంకాలు తొలగిపోయి లాభాల పంట పండుతుంది. ఇంటికి బంధువుల రాకతో సందడి నెలకొంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇప్పటివరకు ఉన్న ప్రతికూల ఆలోచనలు, అపనమ్మకాలు తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో బాధ్యతాయుతంగా ఉండడం అవసరం. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఓర్పు, నేర్పుతో వ్యవహరిస్తే విజయాలు సొంతమవుతాయి. దుర్గాదేవి దర్శనంతో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో అనవసరమైన వాదనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వ్యాపారంలో జాగ్రత్త వహించాలి. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఇంటా బయట ఉద్రిక్త పూరిత వాతావరణం ఉంటుంది. ఒక వ్యవహారంలో డబ్బు నష్టం ఉండవచ్చు. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. రుణభారం తగ్గుతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. దైవారాధనతో ప్రశాంతత పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎన్ని ఆటంకాలు వచ్చినా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. లక్షసాధనలో ముందంజ వేస్తారు. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు లాభాలను తెచ్చి పెడతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఎవరిని గుడ్డిగా నమ్మద్దు. ప్రియమైన వారి నుంచి బహుమతులు అందుకుంటారు. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో సహోద్యోగుల సహకారం, అధికారుల మద్దతు ఉంటాయి. మొహమాటంతో సమస్యల్లో చిక్కుకుంటారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలకు ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. వ్యాపారులకు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ముందుచూపుతో వ్యవహరిసే ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. లక్ష్యం మీద నుంచి దృష్టి మరలకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGUDAILY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE DAILY IN TELUGUTODAY RASI PHALALUHOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

చల్లని వేళ అప్పటికప్పుడు చేసుకునే "రసం" - ఘాటుగా గొంతులోకి దిగుతుంటే ఆ కిక్కే వేరు!

నవరాత్రి స్పెషల్ 'నైవేద్యం' - తియ్యని "బెల్లం అప్పాలు"!

'జాక్' ఎఫెక్ట్- 4.75 కోట్లు రిటర్న్ ఇచ్చేసిన సిద్ధు- లోన్ తీసుకొని మరీ!

అందరూ రుచి చూడాల్సిన కొత్తరకం "టమాటా పచ్చడి" - అన్నం, టిఫెన్స్​లోకి నెవ్వర్ బిఫోర్ టేస్ట్!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.