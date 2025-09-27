ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి అనారోగ్య సమస్యలు- పనులకు ఆటంకాలు- నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు!

2025 సెప్టెంబర్​ 27వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 12:01 AM IST

2025 సెప్టెంబర్​ 27వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. భవిష్యత్తు పట్ల స్పష్టమైన ప్రణాళికతో ఉంటారు. బంధు మిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబ పరంగా మనః సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఆదాయానికి తగిన వ్యయం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహమణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

వృషభం (Taurus) :వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మనసుకు నచ్చిన పనులు చేస్తారు. కీలక విషయాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా అనుకూలమైన రోజు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తలు అవసరం. దూరదేశాల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. సమాజంలో కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. అదనపు ఆదాయ వనరులు సమకూరుతాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) :కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు పనులకు ఆటంకాలుగా మారుతాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పెద్దలతో, అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. వీలైతే ప్రయాణం వాయిదా వెయ్యండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కీర్తి, ఐశ్వర్యం పెరుగుతాయి. మనోబలంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఆలస్యం కావచ్చు. అధికారులతో చర్చల్లో సంయమనం పాటించాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై పూర్తి శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రణాళికాబద్ధంగా ముందుకు సాగి లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు తోటివారి సహాయంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు ఆటంకం కలగవచ్చు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరగవచ్చు. ఆరోగ్యం కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంది. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. అవివాహితులకు కళ్యాణయోగం ఉంది. వృత్తి పరంగా సానుకూల సంకేతాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రతికూలతలు లేని మంచిరోజు. ఈ రోజు ఏ పని తలపెట్టినా విజయం సిద్ధిస్తుంది. శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాలు సొంతమవుతాయి. వృత్తిపరంగా కూడా చక్కగా రాణిస్తారు. మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు రావడం మీలో మరింత ఉత్సాహం నింపుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయటా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఉన్నతాధికారులతో వాదనలకు దిగవద్దు. కొన్ని పరిస్థితులు బాధ కలిగిస్తాయి. అనవసర వ్యయం జరిగే సూచన ఉంది. ఎవరిని అతిగా నమ్మవద్దు. శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణతో ఆపదలు తొలగుతాయి.

