ఆ రాశివారు తగాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవు- శ్రీ కాత్యాయనీదేవి దర్శనం శుభకరం!
2025 సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : September 25, 2025 at 12:00 AM IST
Horoscope Today September 25th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 25వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారులకు విదేశీ వ్యాపార సంబంధాలు మెరుగుపడతాయి. గతంలో ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయి. బంధుమిత్రులతో మనస్పర్థలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన కార్యక్రమాల్లో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు సహోద్యోగుల సహకారంతో పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సమయానుకూలంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సమన్వయంతో నడుచుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు అదుపులో ఉంచండి. దైవారాధన మానవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. చేపట్టిన వృత్తిలో స్వయంకృషితో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. కుటుంబసభ్యులతో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. వ్యాపారంలో ధననష్టం ఉండవచ్చు. డబ్బును తెలివిగా ఖర్చు చేయండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగి ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్త వింటారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో తోటివారి సూచనలు పాటించడం ఉత్తమం. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి మంగళకరమైన రోజు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం కోసం కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆస్తిని వృద్ధి చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మవిశ్వాసంతో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్త వింటారు. నూతన వస్తువాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శక్తినిస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. సొంత నిర్ణయాలకన్నా సమిష్టి నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. వినోదాల కోసం అధికంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. ప్రియమైన వారితో అపోహలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ కాత్యాయనీదేవి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభదాయకమైన రోజు. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. కుటుంబజీవితాన్ని సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆదాయం పెరగడం సంతృప్తినిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాల వలన నష్టం కలుగుతుంది. వ్యాపారంలో పోటీ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగులు పై అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. ప్రమాదకరమైన ఘటనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అనవసర ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎదురవుతాయి. దైవబలం రక్షిస్తుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆలస్యం కాకుండా చూసుకోవాలి. అనైతికమైన కార్యకలాపాలకు దూరంగా ఉండడం అవసరం. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆర్థికంగా ఉత్తమ ఫలితాలున్నాయి. రుణసమస్యలు తొలగిపోతాయి. ఆరోగ్యపరమైన జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.