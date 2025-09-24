ఆ రాశి వారిని అదృష్టం వర్తిస్తుంది- తక్కువ ప్రయత్నంతో ఎక్కువ ఫలితాలు!

ETV Bharat / spiritual

2025 సెప్టెంబర్​ 24వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

2025 సెప్టెంబర్​ 24వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
Published : September 24, 2025

Published : September 24, 2025 at 12:00 AM IST

Horoscope Today September 24th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 24వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో విలువైన సమయం గడపడం సంతృప్తినిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. నైపుణ్యాలను వృద్ధి చేసుకుంటారు. నూతన ఆదాయ మార్గాలను ఏర్పరచుకుంటారు. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు పెరుగుతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధిబలంతో వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థాయికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగంలో ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే శ్రేష్ఠమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా అభివృద్ధి ఉంటుంది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పురోగతి అసంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా చూసుకోవాలి. ఉద్యోగులు సహోద్యోగులతో, అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయద్దు. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక పరిసితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అదృష్టం వరిస్తుంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే ఉత్తమ ఫలితాలు సాధిస్తారు. భూయోగం, నూతన వస్త్రలాభం, ధనలాభాలు ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో ఆనందకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు. స్నేహితులు, ప్రియమైనవారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. అనుకోని ఖర్చులు పెరగడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి తారుమారవుతుంది. ఒక సంఘటన మీ మనశ్శాంతి భంగం కలిగిస్తుంది. జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటే సమస్యలు తగ్గుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. స్వల్ప కృషితోనే లక్ష్యాలు సిద్ధిస్తాయి. ఉద్యోగంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యాపారంలో జాగ్రత్త అవసరం. కొన్ని సందర్భాల్లో నిపుణుల సలహాలు అక్కరకు వస్తాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభప్రదం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన ఫలితాలు అందుకుంటారు. బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. కుటుంబంలో గొడవకు దారితీసే పరిస్థితులకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆర్థిక సమస్యలు వెంటాడుతాయి. డబ్బు అనవసరంగా ఖర్చవుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. పార్వతీదేవి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకమైన రోజు. చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబజీవితాన్ని ఈ రోజు సంపూర్ణంగా ఆనందిస్తారు. స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రకు వెళ్తారు. ఆదాయంలో పెరుగుదల ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చిత్తశుద్ధి, ఏకాగ్రతతో చేసే పనులు సఫలం అవుతాయి. నూతన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రమాదకరమైన వ్యవహారాలు, సందర్భాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. స్నేహితులతో, ప్రియమైన వారితో సరదాగా కాలక్షేపం చేస్తారు. వృత్తి పరంగా చాలా ధనం సంపాదించవచ్చు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ లలితా సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహ సంచారం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఈ రోజు ముఖ్యమైన పనులు, కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. స్నేహితులను ఎక్కువగా నమ్మడం ఇబ్బందికర పరిస్థితులకు గురి చేయవచ్చు. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. సానుకూల ఫలితాల కోసం ఇష్ట దైవాన్ని ప్రార్థించండి.

