ఆ రాశి వారికి నేడు ప్రమోషన్- ఇష్ట దేవతారాధనతో మేలు!
2025 సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు
Published : September 23, 2025 at 12:00 AM IST
Horoscope Today September 23rd 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 23వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. సంతానం పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఉద్యోగులకు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థానచలనం ఉండవచ్చు. పెండింగ్ పనులు పూర్తి చేస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు ఫలవంతమైన రోజు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. దుర్గాదేవి ఆరాధన శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిజాయతీ, ఆత్మ విశ్వాసంతో పనిచేసి అనుకున్నది సాధిస్తారు. అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలలో విజయాలు సాధిస్తారు. పితృవర్గం నుంచి ఆర్థికలబ్ధి ఉండవచ్చు. భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారులు తెలివిగా, జాగ్రత్తగా పెట్టుబడి పెడితే అధిక లాభాలు ఉంటాయి. ప్రలోభాలకు లొంగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగంలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు వాయిదా వేయండి. ఆర్థిక పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో వ్యాపారంలో రాణిస్తారు. సన్నిహితుల నుంచి ఆర్థికలబ్ధి ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి కోసం చేసే అన్ని ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆర్థికపరంగా కూడా మంచి స్థితి సంపాదిస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. శ్రీ కనకదుర్గాదేవి దర్శనం శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఊహించని ఆటంకాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ పెంచాలి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఆశించిన ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక వ్యయం చేస్తారు. కుటుంబ వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు అనుకూలం. వ్యాపారంలో లాభాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయి. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఆర్థికపరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. స్నేహితులతో, ప్రియమైనవారితో సరదాగా గడుపుతారు. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అందరినీ కలుపుకొని పోవడం వలన సమస్యలుండవు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో మెలిగితే ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో తోటివారి సలహాలు తప్పనిసరి. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. మీ ప్రతిభతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. శత్రుభయం పొంచి ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. అభయ ఆంజనేయస్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. చేపట్టిన ప్రతీ పనిని సమర్థవంతంగా పూర్తి చేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు పనిచేస్తాయి. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలున్నా సర్దుకుంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్ష్మిగణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభసాటిగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరగవచ్చు. కోపం అదుపులో ఉంచుకోండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివ పంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. చంచల బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలతో నష్టం వాటిల్లుతుంది. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. కుటుంబ సభ్యులతో వివాదాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. వ్యాపారులు కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటారు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తి కావడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సరదాగా, సంతోషంగా గడుపుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.