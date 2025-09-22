ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ప్రత్యర్థుల నుంచి తీవ్ర ఆటంకాలు- దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం!

2025 సెప్టెంబర్​ 22వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

Published : September 22, 2025

Horoscope Today September 22nd 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 22వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎలాంటి ప్రతికూలతలు, ఆటంకాలు లేని అనువైన రోజు. ఈ రోజు మిమ్మల్ని లక్ష్మీదేవి విశేషంగా అనుగ్రహిస్తుంది. సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. కుటుంబంతో సరదాగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చలలో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారంలో అద్భుతంగా రాణిస్తారు. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. రచయితలు, కళాకారులు సన్మాన సత్కారాలు అందుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు మంచి గుర్తింపు లభిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలించడం లేదు కాబట్టి స్థిరాస్తులు, వారసత్వపు ఆస్తుల వ్యవహారాలు వాయిదా వేయండి. కీలక నిర్ణయాల తీసుకునే విషయంలో అనిశ్చితి, సందిగ్థత నెలకొంటుంది. ప్రయాణాలలో ప్రమాదాలున్నాయి కాబట్టి వాయిదా వేయండి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధికంగా ఖర్చు చేస్తారు. ఆరోగ్యం అంతతమాత్రంగానే ఉంటుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం ఉండవచ్చు. వ్యాపారంలో పోటీదారులు, ప్రత్యర్థుల నుంచి తీవ్ర ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. లలితా సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆశించిన ఫలితాలు రావడానికి సమయం పట్టవచ్చు. నిరాశ చెందవద్దు. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయం గడపడం ద్వారా ప్రశాంతత పొందవచ్చు. డబ్బు ఖర్చు చేసేటప్పుడు ఆచితూచి నడుచుకోండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి దర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. చక్కని ప్రణాళికతో, సమన్వయంతో ముందుకెళ్లి అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పరిస్థితులు క్రమంగా మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. సామాజిక పరపతి పెరుగుతుంది. కుటుంబంతో చక్కని సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. మీ స్వయం తప్పిదాలే మీ వృత్తికి ఆటంకంగా మారుతాయి. మీ కోపం, ఆవేశంతో ఇంటా బయటా సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. వీలైనంత వరకు ఈ రోజు ఎవరితోనూ ఘర్షణ పడకండి. మౌనంగా ఉంటే మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కూడా ఇబ్బందికర పరిస్థితి ఉండవచ్చు. న్యాయపరమైన లావాదేవీలు, కోర్టుకు సంబంధించిన వ్యవహారాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. శనిధ్యానంతో పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ కలలు, ఆశయాలు నెరవేరే అద్భుతమైన రోజు ఇది! వృత్తి పరంగా అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి. చేపట్టిన ప్రతీ పనిలోనూ విజయం సాధిస్తారు. మీ ప్రతిభను ఉన్నతాధికారులు మెచ్చుకుంటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఉన్నవారికి తారాబలం అనుకూలంగా ఉంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త పడండి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపార లావాదేవీలు, ఆర్థిక పరమైన వ్యవహారాలకు అనువైన రోజు. పెట్టుబడులు పెట్టడానికి, కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించడానికి శుభప్రదమైన రోజు. ఉద్యోగంలో మాత్రం కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యహరించాలి. అంకిత భావంతో పనిచేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు, ఒత్తిడి ఉండే అవకాశం ఉంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాల కారణంగా కోపం, చిరాకు పెరుగుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహనం కోల్పోవద్దు. చట్టవిరుద్దమైన పనులు చేయవద్దు. ఇంట్లో శుభకార్యం మూలంగా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. దుర్గాదేవి ధ్యానంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కని ప్రణాళికతో అప్పగించిన బాధ్యతలు పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆర్థిక లబ్ది ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీకు ఆనందం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

