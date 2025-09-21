ఆ రాశి వారికి ఆరోగ్య సమస్యలు, పనుల్లో ఆటంకాలు- విఘ్న వినాయకుని ఆరాధన మేలు!
2025 సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు
Published : September 21, 2025 at 12:02 AM IST
Horoscope Today September 21th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 21వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో కొన్ని పరిస్థితులు ఇబ్బంది పెట్టినా సమయస్ఫూర్తితో అధిగమిస్తారు. ముఖ్యమైన నిర్ణయాల్లో తొందరపాటు వద్దు. పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. విఘ్న వినాయకుని ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) :వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఉద్యోగంలో నూతనోత్సాహంతో పనిచేసి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. సూర్యుని ఆరాధించడం వలన మేలు జరుగుతుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన సమయం నడుస్తోంది. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ప్రారంభించిన ప్రతి పనిలోనూ పురోగతి సాధిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ధనలాభాలు ఉన్నాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరిగిన మనోబలంతో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో ఆటంకాలు, అధికారులతో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. సహనంతో ఉండడం అవసరం. శత్రు భయం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థికాభివృద్ధి ప్రయత్నాలకు ఆటంకం కలగవచ్చు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభ ప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో శ్రేష్ఠమైన పురోగతి ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి పరంగా అద్భుతమైన అవకాశాలు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యమైన సమావేశాలు, చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆకస్మిక ధనలాభాలు ఉండవచ్చు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిలో ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా పట్టుదల వీడద్దు. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ మాట తీరుతో బంధువులతో, కుటుంబ సభ్యులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు అత్యంత శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. బంగారు భవిష్యత్తు ఎదురు చూస్తోంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆటంకాలు అధిగమించి విజయమార్గంలో పయనిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. తీర్ధయాత్రలతో ప్రశాంతత పొందుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) :వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు తొలగి అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఆర్థిక విజయాలు మనోబలాన్ని పెంచుతాయి. రుణ సమస్యలు తగ్గుతాయి. కోపాన్ని తగ్గించుకుంటే కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగిపోతాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా కొన్ని కఠినమైన సమస్యలు ఎదురవుతాయి. ఉద్యోగులు సహోద్యోగుల సహకారంతో అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థికంగా అనుకూలత ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. పెరిగిన ఖర్చులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు తోటివారి సలహాలు పాటించడం మంచిది. సమయాన్ని వృథా చేయవద్దు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. ఓర్పుతో సమస్యలు అధిగమించవచ్చు. డబ్బు వృథా చేయవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన సమయం నడుస్తోంది. బుద్ధిబలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. మనోధైర్యంతో లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. భూ, గృహ, ధన లాభాలున్నాయి. కుటుంబంతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు ఆందోళన కలిగించవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తప్పకుండా జాగ్రత్త పడండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. దుర్గాదేవి ధ్యానం ప్రతికూలతలు తొలగిస్తుంది.