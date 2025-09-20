ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి నేడు శ్రమకు తగ్గ ఫలితాలు- హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేస్తే మేలు!

2025 సెప్టెంబర్​ 20వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 20, 2025 at 12:00 AM IST

Horoscope Today September 20th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 20వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇష్టకార్య సిద్ధి ఉంది. దైవబలంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆటంకాలు అధిగమించి లక్ష్యాలను చేరుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. సామాజికంగా పరపతి పెరుగుతుంది. వైద్యవృత్తి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి ఈ రోజు మంచి ఫలవంతమైన రోజు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఎంత కృషి చేస్తే అంత గొప్ప ఫలితాలు పొందుతారు. ఉన్నత పదవి యోగాలున్నాయి. చక్కని ప్రణాళికతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదల, కోపాన్ని విడిచి పెట్టాలి. కుటుంబంలో కలహాలు రాకుండా సంయమనం పాటించాలి. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి కలిగించే కొన్ని సంఘటనలు జరుగుతాయి. సమయాన్ని వృత్తి పరమైన అభివృద్ధి కోసం వినియోగిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో క్లిష్టమైన పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి. పని ప్రదేశంలో వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వాహన ప్రమాదాలకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆదాయంలో వృద్ధి లోపిస్తుంది. ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగానే ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ సమర్థతపై విశ్వాసంతో పనిచేస్తే అద్భుత విజయాలు సిద్ధిస్తాయి. దృఢసంకల్పం, ప్రశాంత చిత్తంతో అత్యంత కఠినమైన పనులను కూడా సునాయాసంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధనలాభాలున్నాయి. ఆర్థిక విషయాలలో అవగాహనతో నడుచుకోవాలి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా నడుచుకోండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. మీ మొండివైఖరి, ఉద్రేక స్వభావంతో అనేక సమస్యలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. పని ప్రదేశంలో దూకుడు తగ్గించుకుని సామరస్యంగా ఉంటే మంచిది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోవద్దు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శ్రీ స్రుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వివిధ రంగాల్లో విజయాలతో పాటు ఆదాయంలోనూ పెరుగుదల చోటుచేసుకుంటుంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తి కావడం సంతోషాన్ని సంతృప్తిని కలిగిస్తుంది. బంధు మిత్రులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. దైవబలం అనుకూలంగా ఉంది. గ్రహాల అనుకూలత చక్కని అదృష్టం, సానుకూల శక్తిని అందిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మీ పనితీరు ఉన్నతాధికారులకు సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. పనిలో కూడా ఏ సమస్యలు లేకుండా ఉంటాయి. సామాజిక గుర్తింపు, పదోన్నతి లభించే సూచనలున్నాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అవాంతరాలు ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి. కొన్ని సంఘటనలు మీ మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగిస్తాయి. ప్రత్యర్థులతో ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో చిక్కుకోకుండా జాగ్రత్త వహించండి. డబ్బు ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రంగా బాధిస్తాయి. వైద్యపరమైన ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఊహించని సమస్యలు చుట్టుముడతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయకుండా ఎప్పటి పనులు అప్పుడే పూర్తి చేసుకుంటే మంచిది. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. అభయ ఆంజనేయ స్వామి దర్శనంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. పట్టుదల, ఆత్మవిశ్వాసంతో వృత్తి ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. చిన్ననాటి మిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. ఈ రోజంతా ఆనందం, ఉత్సాహంతో నిండి ఉంటుంది. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. గణపతి దర్శనం శుభప్రదం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉన్నతమైన ఆలోచనతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. మీ పరోపకార పనులతో సామాజికంగా కీర్తి ప్రతిష్టలు సాధిస్తారు. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

