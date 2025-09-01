Horoscope Today September 1st 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 1వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో సహచరుల సహకారంతో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోండి. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంతో గడపడం ఆనందాన్నిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగవచ్చు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి పని ప్రదేశంలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కుటుంబంలో ప్రశాంతతకు భంగం కలగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. దైవబలం సంపూర్ణంగా ఉంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరించి అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. మీ కల నెరవేరుతుంది. గతంలో కంటే ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రమోషన్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో ఉండేవారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన ఉత్తమ ఫలితాలనిస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వృత్తికి ఆటంకాలుగా మారుతాయి. కుటుంబ కలహాల్లో సహనం కోల్పోకుండా జాగ్రత్త పడండి. లక్ష్యసాధన కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాల్సి ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేస్తే అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచి పెట్టండి. నవగ్రహాల దర్శనంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో చురుగ్గా వ్యవహరించి సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా మీ మాటలు విలువ పెరుగుతుంది. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా కలిసి వచ్చే కాలం. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. విశేషమైన బుద్ధిబలంతో ప్రారంభించిన పనులను అవలీలగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో బ్రహ్మాండమైన యోగం ఉంది. అంచనాలకు మించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఇది తగిన రోజు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతిష్టంభన తొలగిపోతుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో అందరినీ కలుపుకొని ముందుకెళ్తే సత్వర ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కలిగించే ఆలోచనలు ఆచరణలో పెడతారు. కుటుంబ వాతావరణం కలహపూరితంగా ఉండవచ్చు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. పెద్దల పట్ల గౌరవంతో ఉండాలి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి దర్శనంతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు శుభసమయం. ప్రారంభించిన పనులన్నీ సకాలంలో విజయవంతంగా పూర్తవుతాయి. వ్యాపారులు కీలక పెట్టుబడుల విషయంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు పాటించడం మంచిది. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో ఉల్లాసభరితమైన వాతావరణం ఉంటుంది. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఆత్మవిశ్వాసంతో పనిచేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనిలో శ్రమ పెరగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ఆర్థిక పరిసితి స్థిరంగా ఉంటుంది. కుటుంబపరమైన బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తారు. ఇతరుల వ్యవహారాల్లో జోక్యం చేసుకోవద్దు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. సామాజిక, ధార్మిక కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నం అవుతారు. కొత్త వ్యక్తులతో పరిచయాలు ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఆత్మీయుల సహకారంతో అనుకున్నది సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థికంగా స్థిరత్వం సాధిస్తారు. సన్నిహితుల నుంచి బహుమతులు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. గురుధ్యానంతో మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలతో ఆందోళనతో ఉంటారు. మనోధైర్యంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దైవారాధన మానవద్దు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనం పాటిస్తే మంచి జరుగుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలతో కలత చెబుతారు. గణపతి ఆరాధనతో ఆపదలు తొలగిపోతాయి.