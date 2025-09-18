ఆ రాశివారు పనిలో అశ్రద్ధ చేస్తే నష్టపోవడం ఖాయం- ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం!
2025 సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : September 18, 2025 at 12:02 AM IST
Horoscope Today September 18th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 18వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. భూములు, ఆస్తులకు సంబంధించిన ఒప్పందాలకు అనువైన సమయం. వ్యాపారులకు శ్రేష్ఠమైన కాలం నడుస్తోంది. బుద్ధిబలంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఉద్యోగంలో ఉన్నత యోగం ఉండవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాలు ఇబ్బందికరంగా, సంక్లిష్టంగా మారుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సవాళ్లు ఉండవచ్చు. బుద్ధిబలంతో క్లిష్టమైన సమస్యలు కూడా పరిష్కరిస్తారు. కొత్త అవకాశాలను స్వాగతించండి. కుటుంబ సభ్యుల సంపూర్ణ సహకారం ఉంటుంది. వృధా ఖర్చులు పెరగవచ్చు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహబలం శుభప్రదంగా ఉంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. లక్ష్మీకటాక్ష యోగంతో సంపదలు వృద్ధి చెందుతాయి. నూతన వాహన యోగం ఉంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన వ్యవహారాల్లో శ్రద్ధ అవసరం. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో నిర్లక్ష్యంతో నష్టపోతారు. వ్యాపారంలో ఏకాగ్రత అవసరం. ఉద్యోగులకు స్థానచలనం సూచన ఉంది. కుటుంబ కలహాలతో మనశ్శాంతి లోపిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠించడం వలన మేలు జరుగుతుంది.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మబద్ధంగా పనిచేస్తే లాభాలు సిద్ధిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయడం వలన నష్టం కలుగుతుంది. ఎప్పటి పనులు అప్పుడే చేయడం మంచిది. కీలక నిర్ణయం తీసుకునేటప్పుడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఆలోచన చేయండి. న్యాయపరమైన వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యక్తిగతంగా, వృత్తిపరంగా అనేక ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. ఊహించని సంపదలు సిద్ధిస్తాయి. ప్రయాణాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ శక్తియుక్తులతో ఉన్నతాధికారులను మెప్పిస్తారు. ప్రమోషన్ కోసం చూస్తున్నవారు శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఇంట్లో ఆనందకరమైన వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. దుర్గాదేవి ఆరాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. పనిప్రదేశంలో పరిస్థితులు కొంత వ్యతిరేకంగా ఉన్నప్పటికీ సమయానుకూలంగా వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసిక ఆందోళనకు గురి కాకుండా ప్రశాంతంగా ఉండండి. పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కనకధారా స్తోత్రం చదువుకుంటే మేలు జరుగుతుంది.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడి ఉండవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు పూర్తి కాకపోవడంతో ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. వివాదాలకు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు బాగా కలిసి వస్తుంది. నూతన ఒప్పందాలు, భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. వ్యాపార అవకాశాలు మెరుగుపడతాయి. పెట్టుబడులు, లాభాలు ఆదాయాన్ని పెంచుతాయి. పెట్టుబడులు పెట్టినవారు లాభాలను అందుకుంటారు. ఖర్చులు పెరిగే సూచన ఉంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు ఈ రోజు స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలను అందుకుంటారు. మీ సమర్ధతకు, ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుబ సభ్యులతో గడిపే సమయం సంతృప్తి, ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అన్ని అనుకున్నట్లుగా జరగడంతో ఈ రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ తప్పనిసరి. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా విద్యార్థులకు ఈ రోజు శుభసూచకంగా ఉంది. తారాబలం అనుకూలంగా ఉంది. కాబట్టి ఏ పని ప్రారంభించినా సత్వర విజయాన్ని అందుకుంటారు. ఉద్యోగులు కొత్త అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.