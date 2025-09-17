ఆ రాశి వారికి నేడు కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయ్! శివారాధన శ్రేయస్కరం!!
2025 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు
Published : September 17, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today September 17th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 17వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో చిన్న చిన్న సమస్యలు పట్టించుకోకుండా ముందుకెళ్తే ప్రయోజనం ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే ఆపదలు తొలగుతాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన శుభకాలం నడుస్తోంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోబలంతో ముందుకు సాగి లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. కీలక వ్యవహారాల్లో మీదే తుది నిర్ణయం అవుతుంది. వ్యాపారంలో అధిక లాభాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉంటాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరిగినా మీ కృషికి తగిన ఫలితాలను అందుకుంటారు. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఒత్తిడిని అధిగమిస్తారు. ఇతరుల విషయాల్లో కలగజేసుకోవద్దు. ఉద్యోగులు అధికారులతో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వ్యాపారంలో జాగ్రత్త అవసరం. ఆర్థికంగా కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే సమస్య ఉండదు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు సంతోషం, అదృష్టం, ఆనందం, అధికారం అన్ని లభిస్తాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా జరగడంతో ఈ రోజంతా ఉత్సాహంగా, ఉల్లాసంగా ఉంటారు. ధనసంపదలు పెరుగుతాయి. కుటుంబసభ్యులు, స్నేహితులు, శ్రేయోభిలాషులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సన్నిహితుల నుంచి బహుమతులు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. అవసరానికి తగిన సహాయం అందుతుంది. పెద్దల సలహాలు పాటించకపోవడం వలన ఇబ్బందులు పడతారు. ప్రణాళిక లోపంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. న్యాయపరమైన విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్యాష్టకం చదవడం వలన మేలు కలుగుతుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. మీ ఖ్యాతి, ప్రజాదరణ అన్ని వైపులకు విస్తరిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధనలాభాలున్నాయి. శుభవార్తలు వింటారు. స్నేహితులతో మంచి సమయం గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ వచ్చే సూచనలు అధికంగా ఉన్నాయి. ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలు, సహోద్యోగుల నుంచి సహకారం అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. కుటుంబంలో ఆహ్లాదకర వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాలలో సమస్యలతో ఆందోళనలు, టెన్షన్లు పెరుగుతాయి. విరోధులు, శత్రువులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కొత్త కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి ఇది మంచి రోజు కాదు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. వృత్తి పరమైన ఆందోళనతో ఆరోగ్యం కూడా దెబ్బ తినవచ్చు. శనిధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. చక్కని ప్రణాళికతో చేపట్టిన పనులు పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అభివుద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగులు సమయపాలన, క్రమశిక్షణపై దృష్టి సారించాలి. ఆదాయంతో పాటు ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. వ్యాపారంలో అనుభవజ్ఞుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు పెరుగుతాయి. పనిఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులు బుద్ధిబలంతో వ్యవహరిస్తే నష్టాల నుంచి బయట పడచ్చు. ముఖ్యమైన పనుల్లో సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. దుర్గాదేవి దర్శనం శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులు తమ ప్రతిభతో రాణిస్తారు. నూతన బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. వ్యాపారంలో భాగస్వాముల మధ్య అపార్ధాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు స్వస్థాన ప్రాప్తి ఉంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. డబ్బు పొదుపుగా ఖర్చు చేస్తే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉండవు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.