ఆ రాశివారికి వ్యాపారంలో ఊహించని లాభాలు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!

2025 సెప్టెంబర్​ 16వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 16, 2025 at 6:28 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today September 16th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 16వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కృషికి తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక నిర్ణయాలలో తొందరపాటు వద్దు. అధికారులతో జాగ్రత్తగా మసలుకోవాలి. కొత్తగా ప్రారంభించబోయే పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ప్రయాణాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా స్థిరమైన పురోగతి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సహకారం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో రాబడి పెరుగుతుంది. ఖర్చులు తగ్గుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు సర్వత్రా అనుకూలత ఉంటుంది. ఆర్థికంగా ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. కుటుంబంతో, స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. సన్నిహితుల నుంచి కానుకలు అందుకుంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆనందాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు కలగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరించాలి. ముఖ్యమైన విషయాలలో అశ్రద్ధ వద్దు. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. కొన్ని ఘటనలు మానసిక ఆందోళనకు కారణమవుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి ఉండదు. అది మీకు నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు వృత్తి పరంగా బాగా కలిసి వస్తుంది. స్నేహితుల సహకారం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరంగా విశేషమైన ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. వ్యాపారంలో కూడా ఊహించని లాభాలు ఉంటాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. వ్యాపారం, ఉద్యోగం ఏదైనా, అంతటా విజయమే! వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి, పదోన్నతి ద్వారా ఆదాయం వృద్ది జరుగుతుంది. మిత్రుల ద్వారా ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. శుభవార్తలు వింటారు. పిత్రార్జితం ద్వారా లబ్ధి పొందవచ్చు. కుటుంబ సభ్యుల సమన్వయ ధోరణితో ఇంటి వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు కళాకారులకు, రచయితలకు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు పురస్కారాలు, గుర్తింపు అందుకుంటారు. చక్కని ప్రణాళికతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. చర్చలు, సమావేశాలలో చక్కగా రాణిస్తారు. వ్యాపారంలో కూడా మంచి లాభాలున్నాయి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ వహించాలి. అనవసర వాదనలకు దిగవద్దు. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. బంధుమిత్రుల వల్ల మేలు జరుగుతుంది. శుభకార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందం నింపుతుంది. ఆర్థికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్రం చదవడం వలన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. కొత్త కార్యక్రమాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఇంటా బయట కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని శాంతియుతంగా ఉంటే మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో ఉంటే నష్టాలు తగ్గుతాయి. లేకుంటే ఆర్థిక సంక్షోభం ఉండవచ్చు. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ధర్మసిద్ధి ఉంది. మీ ధర్మమే మిమ్మల్ని రక్షిస్తుంది. మంచి ఆలోచనలతో ముందుకు సాగి విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు, కుటుంబ వ్యవహారాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఎలాంటి ఆటంకాలు లేకుండా సాఫీగా సాగుతుంది. ధనవ్యయం పెరిగే సూచన ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు తీవ్రమవుతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ అంచనాలకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్తగా ప్రారంభించే పనులలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. ముందుచూపుతో వ్యాపారంలో నష్టాలు నివారించవచ్చు. కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. వృధా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

