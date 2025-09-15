ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారిలో నేడు తెలియని ఆందోళన- హనుమాన్ చాలీసా చదివితే మెరుగైన ఫలితాలు!

2025 సెప్టెంబర్​ 15వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 15, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today September 15th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 15వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు శుభకరంగా, ప్రయోజకరంగా ఉంటుంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. కఠిన నిర్ణయాలతో, క్రమశిక్షణతో ఆర్థిక పురోగతి సాధిస్తారు. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఇంటా బయటా వ్యతిరేక పరిస్థితులు ఉన్నందున వీలైనంత వరకు మౌనంగా, ప్రశాంతంగా ఉండటం మంచిది. కీలక నిర్ణయాల్లో గందరగోళం, అనిశ్చితి కారణంగా మంచి అవకాశాలు కోల్పోవచ్చు. అధికారులతో రాజీ ధోరణి, సర్దుబాటు తత్వంతో మేలు కలుగుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఈశ్వర ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. బంధు మిత్రులతో, స్నేహితులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు.ఆర్థిక విషయాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ధనలాభాలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు మితిమీరకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. కనకధారా స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కొన్ని సంఘటనలు విచారం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య మనస్పర్ధలు రావడానికి అవకాశం ఉంది. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. సూర్యాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. అదనపు ఆదాయ వనరులు పెరగడంతో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ధార్మిక కార్యక్రమాలతో సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతలు సంపాదిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. కొత్తగా ప్రారంభించే పనులకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేసి ప్రశంసలు పొందుతారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉంటాయి. వృత్తిరీత్యా చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది. పెట్టుబడులు, లాభాలు పెరుగుతాయి. స్థిరాస్తి రంగం వారికి ప్రోత్సాహకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులతో పాటు స్థానచలనం కూడా ఉండవచ్చు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లోఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. అన్ని పనులు అనుకున్నట్లుగా జరగవు కాబట్టి కొత్త ప్రాజెక్టులు, ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. ఆదాయవ్యయాలు సరిసమానంగా ఉంటాయి. కోపాన్ని నియంత్రణలో పెట్టుకోండి. ప్రసన్న ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన సమయం నడుస్తోంది. మీ ఆశయాలు, కోరికలు అన్ని నెరవేరుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రుల రాకతో ఇంట్లో సందడి నెలకొంటుంది. వ్యాపారులకు భాగస్వామ్యాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. విదేశీయులతో పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన జీవితంలో ఆనందం నెలకొంటుంది. ఆరోగ్యం కూడా బాధించదు. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గృహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఈ రోజు కొత్త ప్రాజెక్టులు ప్రారంభించకూడదు, ప్రయాణాలు చేయకూడదు. కొన్ని సంఘటనలతో ఈ రోజు మొత్తం అశాంతి, ఆందోళనతో ఉంటారు. మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టే వ్యక్తులను పట్టించుకోకుండా ఉంటే మంచిది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి లోపిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా నిరాశ పరుస్తుంది. చేపట్టిన పనులు మందకొడిగా సాగుతాయి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో శక్తి, ఉత్సాహం కోల్పోకండి. కొన్ని సంఘటనలు మిమ్మల్ని కలతకు గురి చేయవచ్చు. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. వృత్తిపరంగా నష్టాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

