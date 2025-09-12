ఆ రాశి వారికి నేడు అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బంది- ఆదిత్య హృదయం పారాయణం చేస్తే మేలు!
2025 సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు
Published : September 12, 2025 at 12:00 AM IST
Horoscope Today September 12th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్ 12వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి నిరాశ పరుస్తుంది. ఎంత కష్టించి పనిచేసినా ఆశించిన ఫలితాలు వచ్చే సూచనలు లేవు. ప్రయాణాలు అనుకూలం కాదు. సన్నిహితులతో కీలక చర్చలకు అవకాశం ఉంది. ఆర్థిక విషయాలలో అప్రమత్తంగా ఉండడం అవసరం. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా మెలిగితే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో జరిగే వేడుకలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. బంధు మిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. వ్యాపారులు కీలకమైన ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగులు శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సహచరుల సహకారం ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. స్నేహితుల ద్వారా లబ్ది పొందుతారు. నూతన పరిచయాలు భవిష్యత్లో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. అంచనాలకు మించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. ప్రభుత్వం నుంచి ఆశించిన ప్రయోజనం పొందుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. భావోద్వేగాలు అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పురోగతి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. వ్యాపారులు చక్కగా రాణిస్తారు. ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో దూకుడు వద్దు. ముందుచూపుతో ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం అవసరం. ఆదాయం సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు కలిసి వచ్చే కాలం. ప్రమోషన్లు ఉండవచ్చు. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. వ్యాపారంలో ఎదురయ్యే సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కొందరి ప్రవర్తన బాధ కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. పొదుపుకంటే ఖర్చులు పెరిగిపోతాయి. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
కన్య (Virgo) : కన్య రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా ఎదురయ్యే అవరోధాలను అవకాశాలుగా మలచుకుంటే విజయం మీదే! ఇంటా బయట వివాదాలు ఏర్పడకుండా చూసేందుకు మీ మాటను అదుపులో పెట్టుకోండి. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ పెంచాలి. వివాదాస్పద చర్చలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ఆరోగ్యం కూడా స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించండి. ఈశ్వరుని ఆలయ దర్శనం శుభకరం.
తుల (Libra) : తుల రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలను బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు ఒకటికి, రెండుసార్లు ఆలోచించి మాట్లాడండి, ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమస్యలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. నూతన పనులను ప్రారంభించకండి. ప్రయాణాలలో ఆర్థిక లాభాలు కలిగే అవకాశం ఉంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టమైన సమయం నడుస్తోంది. మేథోపరమైన చర్చలు, సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. నూతన పెట్టుబడులు, ఆర్థిక వనరులను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇది మంచి సమయం. ఆదాయవృద్ధి ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో, స్నేహితులతోను ఆనందంగా గడుపుతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనారోగ్య సమస్యలు వృత్తికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి కాబట్టి ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కృషికి తగిన ప్రతిఫలం రావడానికి సమయం పట్టవచ్చు. సహనంతో ఉండడం మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహబలం అంత అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఆస్తులు, భూములకు సంబంధించిన వ్యవహారాలకు ఈ రోజు దూరంగా ఉండండి. ఆర్థిక సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. కీలక విషయాల్లో మొండి పట్టుదల వీడి రాజీ ధోరణి అవలంబిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కొత్త పనులు ప్రారంభించడానికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులను ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆర్థిక లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. ముఖ్యమైన విషయాల్లో తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. గురు శ్లోకాలు పఠించడం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో పురోగతి సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.