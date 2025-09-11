ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారు నేడు ఖర్చులు చూసుకోండి- లేకుంటే పెద్ద ఇబ్బందులే!

2025 సెప్టెంబర్​ 11వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 11, 2025 at 12:00 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today September 11th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 11వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజంతా సుఖ శాంతిమయంగా గడుస్తుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా శక్తివంతంగా ఉంటారు. ప్రారంభించిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. మాతృ వర్గం నుంచి, మిత్రుల నుంచి ఆర్థికలబ్ధి ఉంటుంది. కుటుంబ వాతావరణం ఆనందమయంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన సమస్యలు ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి. ఆర్థిక నష్టాలు కలిగే సూచన ఉంది. ప్రియమైన వారికి మధ్య విబేధాలు తలెత్తవచ్చు. కుటుంబ వాతావరణం అనిశ్చితిగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తి కాకపోవడం చికాకు కలిగిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పరాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక విషయాల్లో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మధ్యమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో శ్రద్ధ అవసరం. నూతన ఆదాయ వనరులు సమకూరుతాయి. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ శ్రమ ఫలిస్తుంది. ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. అవసరానికి సరిపడా ధనం సమకూరుతుంది. భూ వివాదాలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. గృహ నిర్మాణంలో పురోగతి ఉంటుంది. కుటుంబంలో స్వల్ప వివాదాలు చోటు చేసుకోవచ్చు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమ పెరగవచ్చు. వ్యాపారులు ఆశించిన ఫలితాలు పొందడానికి తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగే వాటికి దూరంగా ఉండండి. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత లోపం లేకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. నూతన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించడానికి అనువైన సమయం. ఆర్థికాభివృద్ధికి చేసే ప్రయత్నాలు విజయవంతం అవుతాయి. బంధుమిత్రులతో కలిసి భవిష్యత్ ప్రణాళికలు వేస్తారు. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఉత్సాహంగా పనిచేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రయాణాలలో ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. వివాదాలు, ఘర్షణలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. వ్యాపారులు పెట్టుబడుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధనధాన్య లాభం ఉంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సూచనలతో ముందుకెళ్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబ వాతావరణం సానుకూలంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఉంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు, సవాళ్లు చికాకు పెడతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో నిర్లక్ష్యం తగదు. ఇంటా బయట ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సహనం విడిచి పెట్టద్దు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు ఎదుర్కొంటారు. ఒక సంఘటన బాధ కలిగిస్తుంది. కోపావేశాలు తగ్గించుకోవాలి. అనవసర చర్చలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి. తొందరపాటు నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. కోపం తగ్గించుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యుల అభిప్రాయాలకు విలువ ఇవ్వడం మంచిది. కొత్త ప్రయత్నాలు వాయిదా వేయండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో చక్కని పురోగతి ఉంటుంది. ఆర్థికాభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. సౌభాగ్యసిద్ధి ఉంది. అనేక మార్గాల నుంచి ధనలాభాలు ఉంటాయి. నూతన వస్తు వాహనాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఖర్చులు అదుపులో పెట్టుకోండి. ఆర్థిక సంబంధమైన విషయాలలో తగు జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

