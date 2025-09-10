ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారు కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే నష్టపోయే ప్రమాదం- హనుమ ఆరాధన మేలు!

2025 సెప్టెంబర్​ 10వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 10, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today September 10th 2025 : 2025 సెప్టెంబర్​ 10వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోబలంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. పెద్దల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన ఆదాయ వనరులు ఏర్పడతాయి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ లోపించకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కుటుంబం గురించి, సంతానం గురించి అందిన శుభవార్త ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది. వ్యాపారులకు ఈరోజు ఆశాజనకంగా ఉంది. నష్టభయం ఉంది కాబట్టి పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. చట్టపరమైన, కోర్టుకి సంబంధించిన విషయాలతో వ్యవహరించేటప్పుడు జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు ఒక సువర్ణావకాశం ఎదురవుతుంది. అధికారులు మీ ప్రతిభను గుర్తిస్తారు. ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారులకు కూడా సమయం అనుకూలంగా ఉంది. లాభాలు పెరగడమే కాకుండా, పాత బాకీలు కూడా వసూలవుతాయి. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి నిరాశ పరుస్తుంది. ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. వ్యాపారంలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా నష్టం ఉండవచ్చు. పనిగట్టుకుని మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టే వారిపట్ల జాగ్రత్తగా ఉండండి. సన్నిహితులతో ఘర్షణలు, కలహాలకు దూరంగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సామరస్యత కోసం ప్రయత్నించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అంత అనుకూలంగా లేదు. లక్ష్యసాధనలో మీ శక్తియుక్తులు పూర్తిగా వినియోగించాలి. అడుగడుగునా శత్రువులు ఆటంకాలు సృష్టిస్తారు. మనోబలంతో పనిచేస్తే సమస్యలు అధిగమించవచ్చు. కుటుంబ వివాదాలకు అవకాశం ఉంది. కనుక కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు, స్వస్థానప్రాప్తి ఉన్నాయి. ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని సాధిస్తారు. భూ, గృహ, ధనయోగాలున్నాయి. బంధువులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఎదురైన ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. పేరు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగే పనులు చేయకండి. సమాజంలో గౌరవం తగ్గకుండా చూసుకోండి. ఆర్థిక విషయాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గృహసంచారం అనుకూలంగా ఉన్నందున ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వరిస్తుంది. శత్రువులు కూడా మిత్రులవుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. శుభకార్యక్రమాల్లో బంధువులతో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వృత్తి పరమైన, వ్యక్తిగతమైన ప్రయాణాలు లభిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ అవసరం. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో దీక్ష పట్టుదలతోనే అనుకున్న ఫలితాలు పొందగలరు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోకండి. ప్రయాణాల్లో ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి వాయిదా వేస్తే మంచిది. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ప్రతి విషయంలో ఆచి తూచి వ్యవహరించాలి. లక్ష్య సాధనలో పట్టుదల పెంచాలి. కొన్ని కీలక వ్యవహారాలు సన్నిహితుల సహకారంతో పూర్తి చేస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. దుర్గాస్తుతి పారాయణతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల ఫలితాలు పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అవగాహనతో మెలిగితే మంచిది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. వృత్తి పరమైన ప్రయాణాలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శక్తినిస్తుంది.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. అన్ని రంగాల వారు తమ తమ రంగాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ముందస్తు ప్రణాలికతో ఖర్చులు అదుపులో ఉంటాయి. వ్యాపారులు నష్టాలు రాకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి. దైవదర్శనం కోసం చేసి తీర్థయాత్రలు మంచి ఫలాన్ని ఇస్తాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

