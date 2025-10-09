ఆ రాశివారికి ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అనుకోని సమస్యలు- ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం!
2025 అక్టోబర్ 9వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు
Published : October 9, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today October 9th 2025 : 2025 అక్టోబర్ 9వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ రోజంతా సుఖ శాంతిమయంగా గడుస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. మీ అధికార పరిధి విస్తరిస్తుంది. వ్యాపారంలోను ధనయోగాలున్నాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఈ రోజు సంతోషంగా గడుపుతారు. మాతృ వర్గం నుంచి ఆర్థిక లబ్ధి ఉండవచ్చు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి అన్ని రంగాల వారు ఈ రోజు ప్రతి విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అధికారులతో, పెద్దలతో కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని నిగ్రహం పాటించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అనుకోని సమస్యలు ఎదురు కావచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా చూసుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆచరణ సాధ్యం కాని ఆలోచనలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో సందిగ్దత నెలకొంటుంది. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. శుభకార్యక్రమాలకు అనుకూలమైన సమయం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతియుతంగా ముందుకు సాగితే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. గ్రహాలు అదృష్టకరంగా కొనసాగుతాయి. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సంతోషకరమైన సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఆర్థికవృద్ధి సాధిస్తారు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం పూర్తిగా ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. చేపట్టిన పనులను ఇతరుల సహకారంతో పూర్తిచేస్తారు. వ్యాపారంలో విజయావకాశాలు మెరుగ్గా ఉన్నాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గిస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అదనపు ఆదాయ మార్గాలను అన్వేషిస్తారు. సన్నిహితులతో మంచి సమయం గడపడం సంతృప్తినిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులు చోటు చేసుకుంటాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం అవసరం. మీ పరుషమైన మాటలతో ప్రియాయమైన వారిని బాధ పెడతారు. వివాదాలు, సమస్యలకు మీరు దూరంగా ఉంటే మంచిది. ధర్మబద్ధంగా కృషి చేస్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి నృసింహస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ పరిసరాలు సానుకూల వాతావరణంతో నిండి ఉంటాయి. మీ సంతోషం రెట్టింపు చేసే శుభవార్తలు వింటారు. కుటుంబ సభ్యులతో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మబుద్ధితో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో తెలివిగా నడుచుకోండి. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో చేసే పనులు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారంలో స్వల్ప ఆటంకాలు ఉండవచ్చు. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. నవగ్రహ ధ్యానం శుభ ఫలితాన్నిస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన సమస్యలు గాలి బుడగలా తేలిపోతాయి. అదృష్టం వరిస్తుంది. లక్ష్మీకటాక్ష సిద్ధి ఉంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆత్మస్థైర్యంతో ముందుకు సాగితే ఆశించిన ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని రెట్టింపు చేస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో ఆచి తూచి నడుచుకోండి. దత్తాత్రేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు అధిక ఫలాన్ని ఇస్తాయి. వృత్తి వ్యాపారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. నిజాయితితో కృషి చేస్తే వ్యాపారంలో శుభ యోగాలుంటాయి. బంధుమిత్రులతో శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. అనవసర వ్యయం తగ్గిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.