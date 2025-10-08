ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఈ రోజు పట్టిందల్లా బంగారమే- వ్యాపారంలో ఫుల్ ప్రాఫిట్!

2025 అక్టోబర్​ 8వ తేదీ (బుధవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 12:01 AM IST

Horoscope Today October 8th 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 8వ తేదీ (బుధవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దృఢ సంకల్పంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. సన్నిహితుల సహకారంతో కీలక వ్యవహారాల్లో ముందంజ వేస్తారు. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడం అవసరం. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. గ్రహాల అనుకూలత పరిపూర్ణంగా ఉంది. వృత్తి పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో సునాయాసంగా విజయాలు సాధిస్తారు. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు ఉంటాయి. మీ పనితీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగం, వ్యాపారం ఏదైనా పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. వ్యాపారులు గత పెట్టుబడుల ప్రయోజనాలను ఇప్పుడు అందుకుంటారు. ఆదాయం బాగా పెరుగుతుంది. షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు మంచి లాభాలనిస్తాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ అధికం కాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సామాన్య ఫలితాలు ఉంటాయి. మొహమాటంతో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు రాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మేలు జరుగుతుంది.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు లభిస్తాయి. ఒక వ్యవహారంలో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభయోగాలున్నాయి. లక్ష్య సాధనకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. తీర్థయాత్రకు ప్రణాళిక వేస్తారు. విదేశీ బంధువుల నుంచి శుభవార్తలు వింటారు. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో శ్రేయోభిలాషుల సూచనలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధ పెంచడం వలన ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో విజయావకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ధనం సమృద్ధిగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో ఆనందంగా గడుపుతారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. మంచి ఆలోచనతో, సత్ప్రవర్తనతో అందరి ప్రశంసలు పొందుతారు. ప్రారంభించిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభయోగాలున్నాయి. లక్ష్మీకటాక్ష యోగం ఉంది. కీలక వ్యవహారాల్లో కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అదృష్టకాలం కొనసాగుతోంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉండవచ్చు. స్థానచలనం సూచన కూడా ఉంది. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. ప్రయాణాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపం మేలు చేస్తుంది.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో ఆర్థికలాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలతో ఆందోళన చెందుతారు. డబ్బు పొదుపుగా ఖర్చు చేయండి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. స్థిరమైన ఆలోచనలతో వృత్తిలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. కుటుంబంలో సమస్యలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త వహించండి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ప్రతికూల ఆలోచనలు, వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. మనోబలంతో ముందుకు సాగితే మేలు కలుగుతుంది. పనులు వాయిదా వేయడం వల్ల నష్టపోతారు. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో నడుచుకోవాలి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. డబ్బు అధికంగా ఖర్చవుతుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

