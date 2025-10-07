ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారికి ఆకస్మిక ధనలాభాలు- శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం!

2025 అక్టోబర్​ 7వ తేదీ (మంగళవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 7, 2025 at 12:02 AM IST

4 Min Read
Horoscope Today October 7th 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 7వ తేదీ (మంగళవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త ఆనందాన్ని కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో బంధు మిత్రుల సహకారంతో సత్ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో అద్భుతమైన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టిన పనుల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అనుకూలత ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అత్యంత శుభప్రదమైన సమయం నడుస్తోంది. స్వల్ప ప్రయత్నంతోనే గొప్ప విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. మీ కృషి, కార్యదక్షతకు గుర్తింపు పొందుతారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆకస్మిక ధనలాభాలకు అవకాశం ఉంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. దూరప్రాంతాల నుంచి శుభవార్తలు అందడంతో సంతోషంగా ఉంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో అభివృద్ధి ఉంటుంది. సకాలంలో అన్ని పనులు పూర్తవుతాయి. ఆర్థికంగా అనేక ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. అవివాహితులకు వివాహం నిశ్చయమవుతుంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సంతానం నుంచి శుభవార్త అందుకుంటారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతం అవుతాయి. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల మద్దతు ఉంటుంది. పదోన్నతులకు ఆస్కారం ఉంది. కీలక సమావేశాలు, చర్చల్లో అందరినీ మెప్పిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. వీరాంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. కుటుంబంలో జరిగే శుభకార్యాల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పెద్దలు కీలక బాధ్యతలను మీకు అప్పగించవచ్చు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. బంధు మిత్రులతో విందు వినోదాల్లో పాల్గొంటారు. ఆర్థికంగా ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. తీర్ధయాత్రలు, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు భాగస్వాములతో అవగాహన పెరుగుతుంది. సామాజికంగా పేరు ప్రఖ్యాతలు పెరుగుతాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. స్నేహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. డబ్బు వృథాగా ఖర్చవుతుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా, వ్యక్తిగతంగా శుభ సమయం. మనసుకు ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారంలో తక్కువ శ్రమతోనే ఎక్కువ ప్రయోజనాలు అందుకుంటారు. విశేషమైన ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబంతో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను గడుపుతారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో శుభ ఫలితాలుంటాయి.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. అధికారుల మెప్పు కోసం కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో విజయం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించాలి. ఆర్థిక పరిస్థితి అనుకూలంగానే ఉంటుంది. వృథా ఖర్చులు అదుపు చేయండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) :ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి ఈ రోజు పని ఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉండక పోవచ్చు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు బాధిస్తాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. గతంలో ఉన్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కుటుంబ వాతావరణం అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఒక ఆహ్లాదకరమైన పర్యటనకు అవకాశం ఉంది. ఆస్తికి సంబంధించిన వ్యవహారాలపై శ్రద్ధ వహిస్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మనోధైర్యంతో లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. ఒక వ్యవహారంలో అధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అనుభవజ్ఞులను సంప్రదిస్తే మంచిది. సమయస్ఫూర్తితో వ్యవహరిస్తే ఉద్యోగంలో సమస్యల నుంచి బయట పడవచ్చు. ఊహించని ఖర్చులు ఉంటాయి. అదనపు ఆదాయ వనరుల కోసం ప్రయత్నిస్తారు. సంయమనం పాటించడం ద్వారా మేలు జరుగుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో సహనంతో ముందుకు సాగాలి. ఆటంకాలు, అవరోధాలకు కుంగిపోకుండా ముందడుగు వేస్తే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో ఉద్రిక్త వాతావరణాన్ని అదుపు చేయడానికి కోపాన్ని దూరం చేయండి. డబ్బుకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

