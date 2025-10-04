ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఈ రోజు అనవసరమైన ఖర్చులు- జీవిత భాగస్వామితో విభేదాలు!

2025 అక్టోబర్​ 4వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
ETV Bharat Telugu Team

October 4, 2025

Horoscope Today October 4th 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 4వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనోల్లాసం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. ఆర్థికంగా కలిసి వస్తుంది. వృత్తి పరంగా ముఖ్యమైన చర్చలు ఫలిస్తాయి. ఆరోగ్యం పట్ల జాగ్రత్త వహించండి. సూర్యాష్టకం పఠించడం శ్రేయస్కరం.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో విజయావకాశాలు మెరుగవుతాయి. తక్కువ ప్రయత్నంతోనే లక్ష్యాలను సాధిస్తారు. నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రల కోసం వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఈ రోజు కొత్త పనులు చేపట్టడానికి శుభప్రదంగా లేదు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆచి తూచి అడుగేయాలి. వివాదాలు, వాదనలకు దూరంగా వుండండి. ఆర్థికంగా కొన్ని చిక్కులు ఉండవచ్చు. ఖర్చుల విషయంలో తెలివిగా వ్యవహరించాలి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. చేపట్టిన పనుల్లో సమస్యలు, సవాళ్లు వెంటాడుతాయి. కొత్త వ్యవహారాలు మొదలు పెడితే ఇబ్బందులు రావచ్చు కాబట్టి వాయిదా వేయండి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించండి. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. శివారాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలను బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. వ్యాపారులు భాగస్వాములతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. సమిష్టి నిర్ణయాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మంచిది. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మిత్రుల సహకారంతో నూతన వ్యాపారాలు ప్రారంభిస్తారు. మీ ప్రతిభ, సమర్ధతకు పురస్కారాలు అందుకుంటారు. కీలక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తత అవసరం. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. ఆర్థికపరమైన పురోగతి ఉంటుంది. సమయస్ఫూర్తితో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్య ఫలితాలు వుంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అధికారుల నుంచి ఒత్తిడి ఉంటుంది. సహనంతో నడుచుకుంటే మంచిది. కీలక నిర్ణయాలలో చంచలత్వం పనికిరాదు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతం వహించండి. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. నాయకత్వ లక్షణాలతో అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తారు. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. పదోన్నతులు, జీతం పెరుగుదల వంటి శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిలో పురోగతికి సంబంధించి శుభవార్త వింటారు. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు గడిస్తారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో వృత్తి పరమైన ఆటంకాలను అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పట్టుదల, ఏకాగ్రత పెంచాలి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. జీవిత భాగస్వామితో స్వల్ప వివాదాలు ఉండవచ్చు. సహనంగా ఉంటే మంచిది. ప్రణాళిక లోపంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. బుద్ధిబలంతో వ్యవహరించి క్లిష్టమైన సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధు మిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. జీవిత భాగస్వామితో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆదాయానికి సరిపడా ఖర్చులు కూడా ఉంటాయి. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం మేలు చేస్తుంది.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది. గ్రహ సంచారం అద్భుతంగా ఉంది. ఈ రోజు ఏ పని తలపెట్టినా విజయం వెన్నంటే ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఒక విహారయాత్రకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. ఆధ్యాత్మికంగా గడపడం ప్రశాంతనిస్తుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అనుకూలమైన సమయం. ఉద్యోగంలో మీ అధికార పరిధి పెరుగుతుంది. వృత్తి వ్యాపారాల్లో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనుల్లో వేగంగా విజయం లభిస్తుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. గణపతి దర్శనం శుభకరం.

