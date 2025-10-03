ఆ రాశివారికి ఆస్తి వివాదాలు, మానసిక ఒత్తిళ్లు- శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం!
2025 అక్టోబర్ 3వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు
Published : October 3, 2025 at 12:00 AM IST
Horoscope Today October 3rd 2025 : 2025 అక్టోబర్ 3వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఒత్తిడిని బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. మీ సమర్థతకు, ప్రతిభకు గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా మంచికాలం. ధనలాభం, వస్త్రలాభాలు ఉంటాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. దైవబలంతో ప్రారంభించిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ పనితీరుకు ప్రశంసలు అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. పెద్దల ఆశీర్వాదంతో కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమతో కూడిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆస్తి వివాదాలు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. కుటుంబ కలహాలతో అశాంతిగా ఉంటారు. చిన్నచిన్న సమస్యలు కూడా చికాకు పెడతాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. మీ మీ రంగాల్లో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. కుటుంబ సౌఖ్యం ఉంటుంది. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఊహించని ఖర్చులు పెరుగుతాయి. మొహమాటంతో చిక్కుల్లో పడతారు. ఆరోగ్యం కూడా కొంత సమస్యాత్మకంగా ఉంటుంది. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో సత్వర విజయం లభిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి ఉంటుంది. శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. గృహంలో సుఖశాంతులు ఉంటాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తిపరమైన సమస్యలు ఒత్తిడి కలిగిస్తాయి. పనులు వాయిదా వేయకుండా పూర్తి చేయండి. సమయపాలన, క్రమశిక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. పెట్టుబడుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. సమయాన్ని మంచి పనుల కోసం వినియోగించండి. నిరాశ, నిస్పృహలు వీడి కష్టపడితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మనోబలాన్నిస్తుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఆర్థికపరమైన జాగ్రత్తలు అవసరం. దుర్గాస్తుతి పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ప్రత్యర్థులపై విజయం సాధిస్తారు. వృత్తిపరమైన ఆటంకాలు సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. గౌరవ ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో తోటివారి సహాయంతో ముందంజ వేస్తారు. బుద్ధిబలంతో కీలక సమస్యలు పరిష్కరిస్తారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. అర్థిక లాభం ఉంది. హనుమాన్ చాలీసా పరాయణతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శుభప్రదమైన కాలం నడుస్తోంది. ఇంటా బయటా గౌరవ మర్యాదలు అందుకుంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ధనలాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనవసర ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. పనిభారం, ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు లేకపోవడం నిరాశ కలిగిస్తుంది. కీలక పెట్టుబడులు, కోర్టు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయండి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా కోపం అదుపులో ఉంచుకోండి. డబ్బు ఎక్కువగా ఖర్చవుతుంది. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు ఎదురైనా ప్రయత్నాలు కొనసాగించడం మంచిది. పని ఒత్తిడి అధికంగా ఉంటుంది. అస్థిరబుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు నష్టం కలిగిస్తాయి. ఒక వ్యవహారంలో ధనలాభం ఉంటుంది. శుభవార్తలు అందుకుంటారు. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. తీర్థయాత్రలతో ప్రశాంతత కలుగుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.