ఆ రాశివారికి ఈ రోజు ఆర్థిక లాభాలు- కానీ ఖర్చులు విషయంలో జాగ్రత్త- దుర్గాదేవి ఆరాధన మేలు!

2025 అక్టోబర్​ 2వ తేదీ (గురువారం) రాశిఫలాలు

Horoscope
Horoscope (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 2, 2025 at 12:00 AM IST

3 Min Read
Horoscope Today October 2nd 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 2వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలకు సంబంధించిన కీలక చర్చలు ఫలవంతంగా ఉంటాయి. గత కొంతకాలంగా ఇబ్బంది పెట్టిన కుటుంబ సమస్యలు ఓ కొలిక్కి వస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. గృహాలంకరణ కోసం అధిక ధనవ్యయం చేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగరీత్యా దూర ప్రదేశాలకు ప్రయాణాలు చేయాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారులు వ్యాపార విస్తరణ కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. తారాబలం అనుకూలంగా ఉంది. కొత్త అవకాశాలు లాభిస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి, పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మంచి రోజు. సన్నిహితుల నుంచి శుభవార్తలు అందుకుంటారు. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. కొన్ని అనుకోని ఘటనలు జరుగుతాయి. మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడికి గురవుతారు. ప్రమాదాలకు, అవమానకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. ప్రతికూల ఆలోచనలు వీడితే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. బంధు మిత్రులతో కుటుంబ వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలు లాభదాయంగా ఉంటాయి. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. వ్యాపారులకు కూడా ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రియమైనవారితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కొన్ని సమస్యలు ఎదురవుతాయి. శ్రమ, పని ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా కొన్ని సమస్యలు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సమస్యలు రాకుండా కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. వృధా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రమహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. అస్థిర బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాల వలన ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. వ్యాపారంలో కొంత ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో కొంత గందరగోళం నెలకొంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరగవచ్చు. మానసిక ఒత్తిడి పెరగకుండా జాగ్రత వహించండి. స్థిరమైన బుద్ధితో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకుంటే మంచిది. దుర్గాదేవి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. ఆనందం కలిగించే అనేక సంఘటనలు జరుగుతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టడానికి ఈ రోజు మంగళకరమైన రోజు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. లక్ష్మీ కటాక్షంతో సంపద వృద్ధి చెందుతుంది. ప్రయాణాలు ఆనందంగా సాగుతాయి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో అనిశ్చితి నెలకొంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఊహించని విధంగా వ్యాపారంలో నష్టాలు వస్తాయి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కుటుంబ శ్రేయస్సు కోసం పనిచేస్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతులు ఉంటాయి. వ్యాపారులు సరైన ప్రణాళికతో మంచి లాభాలు గడిస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన సమావేశాల్లో చర్చలలో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరినీ మెప్పిస్తారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రతిభకు ప్రశంసలు లభిస్తాయి. ఆర్థికపరమైన లాభాలున్నాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శివపార్వతుల ఆలయ సందర్శనం శుభకరం.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. శుభకార్యాల్లో పాల్గొంటారు. అవివాహితులకు కల్యాణయోగం ఉంది. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఒక ఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచితూచి నడుచుకోండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

