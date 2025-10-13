ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశివారికి ఈ రోజు ఆర్థిక నష్టాలు వచ్చే అవకాశం- కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు!

2025 అక్టోబర్​ 13వ తేదీ (సోమవారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today
Horoscope Today (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : October 13, 2025 at 12:02 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Horoscope Today October 13th 2025 : 2025 అక్టోబర్​ 13వ తేదీ (సోమవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

.

మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈరోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహంతో వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. భవిష్యత్తుకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఒక సంఘటన ఎంతో ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్వయంకృషితో ఆర్థిక స్థిరత్వం సాధిస్తారు. సమాజంలో పరపతి పెరుగుతుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. పట్టుదలతో ఉద్యోగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. వ్యాపారులు నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. కీలక నిర్ణయాల విషయంలో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో కృషికి తగిన ఫలితాలు రాబట్టుతారు. ఆర్థికపరంగా ఈ రోజు విశేషమైన ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఉత్సవాలు, వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. బంధుమిత్రులతో సరదాగా గడుపుతారు. విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకోండి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.

.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. కుటుంబ సమస్యలు, బంధుమిత్రులతో విభేదాలు అశాంతి కలిగిస్తాయి. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని ప్రశాంతంగా ఉండండి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో ఆశించిన పురోగతి ఉండకపోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరాశ కలిగిస్తుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధనతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ ప్రతిభను చాటుతారు. ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థికంగా శుభ యోగాలున్నాయి. సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలతో విజయం సాధిస్తారు. ఇంటా బయట గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. జీవిత భాగస్వామితో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ధర్మసిద్ధి ఉంది. దైవబలంతో ప్రారంభించిన కార్యక్రమాలు దిగ్విజయంగా పూర్తవుతాయి. ఉద్యోగులు పదోన్నతులు అందుకుంటారు. వ్యాపారులు మంచి లాభాలు గడిస్తారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభకరం.

.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో మీ మాటకు గౌరవం, విలువ పెరుగుతాయి. వృత్తిలో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి, నూతన పెట్టుబడులకు అద్భుతమైన రోజు. సహోద్యోగులు, ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రోత్సాహం, సహకారం లభిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.

.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు అధిగమిస్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో నడుచుకోవడం మంచిది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమయానుకూల నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో సహనంతో ఉండడం మంచిది. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. పని ప్రదేశంలో ఘర్షణలు, వివాదాలకు పోవద్దు. ఆర్థికంగా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన సమయం. డబ్బు నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం ఉంటుంది. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు ప్రణాళిక వేస్తారు. వృథా ఖర్చులు నివారించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

.

మకరం (Capricorn) :మకరరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ ఆశావాదదృక్పదంతో ముందుకెళ్తే ఆశించిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగంలో శ్రద్ధ, ఏకాగ్రత పెంచండి. ఒక సంఘటన విచారం కలిగిస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో శాంతంగా నడుచుకోండి. వివాదాలకు దూరంగా ఉండండి. మొహమాటంతో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా లేదు. గ్రహసంచారం ప్రతికూలంగా ఉన్నందున చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు పెరుగుతాయి. అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. శనిధ్యానంతో శుభ ఫలితాలుంటాయి.

.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఉత్సాహం, ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో గొడవలు, వాదనలు చేయకుండా ఉంటే మంచిది. బుద్ధిబలం, సమయస్ఫూర్తి ఉంటే ఆటంకాలను అధిగమించవచ్చు. ప్రియమైన వారితో ప్రసన్నంగా వ్యవహరించండి. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక, ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. సంకట మోచన హనుమాన్ ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.

For All Latest Updates

TAGGED:

TODAY HOROSCOPE IN TELUGUDAILY HOROSCOPE IN TELUGUHOROSCOPE DAILY IN TELUGUTODAY RASI PHALALUHOROSCOPE TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

నోరూరించే "ఎండు చేపలు - చింతచిగురు" - ఒక్కసారైనా తినాల్సిందే!

రాగిపిండితో రుచికరమైన "కుకీస్" - పిల్లలైతే భలే ఇష్టంగా తింటారు!

13 ఫ్లేవర్ల తేనెలు రెడీ- రంగులు, రుచులు, ఔషధ గుణాల్లో దేనికదే స్పెషల్!

ఇంజినీరింగ్‌ కొత్త ఫీజులు ఓ కొలిక్కి! - త్వరలోనే తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్న ప్రభుత్వం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.