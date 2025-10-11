ఆ రాశివారు వివాదాలకు దూరంగా ఉండాలి- లేకుంటే ఇబ్బందులు తప్పవ్- ఈశ్వరుని ఆలయ దర్శనం శుభకరం!
2025 అక్టోబర్ 11వ తేదీ (శనివారం) రాశిఫలాలు
Published : October 11, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today October 11th 2025 : 2025 అక్టోబర్ 11వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కీలక వ్యవహారాల్లో పట్టుదలకు పోకుండా రాజీధోరణి అవలంభిస్తే మంచిది. కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తే మంచిది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోండి. ఎవరితోనూ వాదనలకు దిగవద్దు. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఈశ్వరుని ఆలయ సందర్శనం మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ప్రారంభించిన పనులు రెట్టించిన ఉత్సాహంతో పూర్తి చేస్తారు. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ధనప్రాప్తి ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరంగా సానుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు సహోద్యోగుల సహకారం, అధికారుల మద్దతు ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆశ్చర్యకరమైన లాభాలు అందుకుంటారు. వృత్తిపరమైన చర్చలు సానుకూల ఫలితాన్నిస్తాయి. బంధుమిత్రులతో వేడుకల్లో ఆనందంగా పాల్గొంటారు. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆటంకాలు సునాయాసంగా అధిగమిస్తారు. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంటుంది. కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి. సన్నిహితులతో శాంతంగా, సౌమ్యంగా మాట్లాడడం అవసరం. వృథా ఖర్చులు నివారిస్తే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి పరమైన ఆటంకాలకు ఆందోళన చెందవద్దు. మీ మనోధైర్యమే మీ విజయానికి మార్గం. సహనం, ఓర్పుతో పనిచేస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. డబ్బును ఆచి తూచి ఖర్చు చేయండి. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. నవగ్రహ ధ్యానం శక్తినిస్తుంది.
కన్య (Virgo) :కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మనోధైర్యంతో, నూతనోత్సాహంతో బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకుంటారు. లక్ష్య సాధనలో ఎన్ని అవరోధాలు వచ్చినా పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. అందరికీ ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తారు. బద్దకాన్ని దరిచేరనీయకండి. కీలక వ్యవహారాల్లో బంధుమిత్రుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఖర్చులు అదుపు చేయండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో విశిష్ట ఫలితాలు అందుకుంటారు. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఒక శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఎన్ని ఆటంకాలు ఎదురైనా మనోబలాన్ని కోల్పోవద్దు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మిశ్రమ ఫలితాలు ఉన్నప్పటికీ స్థిరమైన బుద్ధితో వ్యవహరిస్తే విజయం సిద్ధిస్తుంది. కీలక నిర్ణయాల్లో చంచల బుద్ధిని పక్కన పెట్టి వివేకంతో ఆలోచించండి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు అందుకుంటారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు అద్భుతంగా ఉంది. అదృష్టం అవకాశాలుగా మారనున్నాయి. అందివచ్చిన అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు తప్పకుండా ఉంటాయి. ఆర్థికంగా శుభయోగాలున్నాయి. శుభకార్యాల్లో బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. వ్యాపారంలో ధనలాభాలు కొనసాగుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
మకరం (Capricorn) :మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఆశించిన ఫలితాల కోసం తీవ్రంగా కృషి చేయాలి. ప్రారంభించిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. అనారోగ్యం పనులకు ఆటంకంగా మారుతుంది. కొందరి ప్రవర్తన మనస్థాపం కలిగిస్తుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. శివారాధనతో ప్రతికూలతలు తొలగుతాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఆందోళన కలిగిస్తాయి. అధికారులతో సౌమ్యంగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదల వీడి రాజీ ధోరణి అవలంభిస్తే మంచిది. సామాజిక పరపతికి భంగం కలిగే పనులకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. అనారోగ్య సమస్యలతో కలత చెందుతారు. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. ఒక శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందాన్ని నింపుతుంది. కీలక వ్యవహారంలో ఆశించిన పురోగతి ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరుగుతుంది. స్వస్థానప్రాప్తి కూడా ఉండవచ్చు. లక్ష్య సాధనలో కుటుంబ సభ్యుల సహకారం ఉంటుంది. గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.