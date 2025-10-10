ఆ రాశి వారికి ఈరోజు వివాహయోగం- ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది!
2025 అక్టోబర్ 10వ తేదీ (శుక్రవారం) రాశిఫలాలు
Published : October 10, 2025 at 12:01 AM IST
Horoscope Today October 10th 2025 : 2025 అక్టోబర్ 10వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సకాలంలో తీసుకునే నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో శ్రద్ధ తగ్గకుండా చూసుకోండి. దైవబలంతో కీలక విషయాల్లో ముందంజ వేస్తారు. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉంటాయి. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా ముందు జాగ్రత్త తీసుకోండి. అభయ ఆంజనేయ స్వామి ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృషభం (Taurus) : వృషభ రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. సృజనాత్మకతతో తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. వృత్తి పరమైన శుభవార్తలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. చేపట్టిన పనులు ఉత్సాహంగా పూర్తి చేస్తారు. కార్యసిద్ధి, శత్రుజయం ఉన్నాయి. దైవారాధన మానవద్దు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ అవసరం. సూర్యనారాయణ మూర్తిని ఆరాధిస్తే శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మిథునం (Gemini) : మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తిపరమైన సమస్యలు సంఘర్షణకు కారణమవుతాయి. సమయానుకూలంగా నడుచుకుంటే సమస్యలు తొలగిపోతాయి. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. కుటుంబ సభ్యులతో అపార్థాలు రాకుండా చూసుకోండి. అనవసరమైన వివాదాలు, చర్చలకు దూరంగా ఉండండి. వృథా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. అనారోగ్య సమస్యలు చికాకు పెడతాయి. నవగ్రహ ధ్యానంతో ఆపదలు తొలగిపోతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటక రాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. వ్యాపారులకు ఈ రోజు చక్కగా కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక లబ్ధి ఉంటుంది. ఆదాయాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోడానికి, పెట్టుబడులు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. అవివాహితులకు వివాహయోగం ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన మేలు చేస్తుంది.
సింహం (Leo) : సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. సంపూర్ణ ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో మెరుగైన ప్రయోజనాలు సాధిస్తారు. మీ మాటకు విలువ ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో హోదా పెరగడంతో మీ స్థాయి పెరుగుతుంది. కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పెరుగుతాయి. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్రం పఠిస్తే మరిన్ని శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యా రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఎన్నో రోజులుగా ఎదురు చూస్తున్న ఒక ప్రయోజనాన్ని అందుకుంటారు. తీర్ధయాత్రలు చేయడానికి సరైన సమయం. బంధు మిత్రుల సహకారం ఉంటుంది. శుభకార్యాల్లో, వేడుకల్లో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులా రాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి చేసే ప్రతి పని, వేసే అడుగు జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. ఎవరితోనూ వాదనల్లోకి దిగవద్దు. వివాదాస్పద అంశాలకు దూరంగా ఉంటే మంచిది. కోపం అదుపులో ఉంచుకోవాలి. పెద్దలతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా మాట్లాడండి. అనుకోని ఆర్థిక లాభం ఉంటుంది. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. సన్నిహితులతో పరస్పర సంభాషణల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇతరుల విషయాల్లో జోక్యం తగ్గించుకుంటే మంచిది. ఉద్యోగులకు పనిభారం పెరగవచ్చు. వ్యాపారులు ఆశించిన లాభాలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ రోజు సంతోషకరంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పురోగతి సంతృప్తి కలిగిస్తుంది. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. వ్యాపారంలో బ్రహ్మాండంగా కలిసి వస్తుంది. కుటుంబ వ్యవహారాలు అన్నిటికీ మంచి రోజు. గృహ వాతావరణం ఆనందకరంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
మకరం (Capricorn) : మకర రాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో పనిఒత్తిడి, శ్రమ పెరుగుతాయి. కీలక నిర్ణయాల్లో చంచల బుద్ధి కారణంగా నష్టం కలుగుతుంది. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. డబ్బు వృథాగా ఖర్చవుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కుంభం (Aquarius) : కుంభ రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగంలో సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వ్యాపారంలో నైపుణ్యంతో, సమయస్ఫూర్తితో విజయాలు సాధిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. విద్యార్థులు చదువులో చక్కగా రాణిస్తారు. ఆస్తికి సంబంధించిన విషయాల్లో జాగ్రత్త వహించండి. దుర్గాదేవి ధ్యానం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీన రాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. శ్రేష్ఠమైన శుభ సమయం నడుస్తోంది. ఈ రోజు తీసుకుంటే ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మంచి ఫలితాన్నిస్తాయి. సృజనాత్మకతతో విజయ పథంలో దూసుకెళ్తారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలంగా ఉంటాయి. సంతానంకు సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ మేలు చేస్తుంది.