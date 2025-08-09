Horoscope Today Aug 9th 2025 : 2025 ఆగస్టు 9వ తేదీ (శనివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి. లక్ష సాధన కోసం చేసే ప్రయత్నాలు ఫలిస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాలు అనుకూలిస్తాయి. వ్యాపారులకు కీలక చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. అభయ ఆంజనేయస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో నూతన అవకాశాలు అందుకుంటారు. వ్యాపార నిమిత్తం చేసే ప్రయాణాలు ఫలిస్తాయి. బుద్ధిబలంతో సమయానుకూలంగా తీసుకునే నిర్ణయాలు సత్ఫలితాన్నిస్తాయి. శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడండి. కావాలని తప్పుదోవ పట్టించే వారితో జాగ్రత్తగా ఉండండి. స్వల్ప అనారోగ్య సమస్యలుంటాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇన్ని రోజుల కష్టానికి ఫలితం దక్కే సమయం వచ్చింది. ప్రతికూల ఆలోచనలు విడిచిపెట్టండి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దలను కలుస్తారు. నిర్ణయం మీకు అనుకూలంగా వస్తుంది. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. అవసరానికి ధనసహాయం అందుతుంది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం సంతృప్తినిస్తుంది. ఖర్చుల మీద అదుపు ఉంచండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి భుజంగ స్తోత్ర పారాయణ శుభప్రదం.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలప్రదంగా ఉంటుంది. ముఖ్యమైన పనుల్లో పురోగతి ఆనందం కలిగిస్తుంది. స్నేహితులు, ప్రియమైనవారితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు సంతోషం కలిగిస్తాయి. వృత్తిపరంగా, ఆర్థికంగా లాభపడతారు. వ్యాపారులకు భాగస్వాముల నుంచి ప్రయోజనం ఉంటుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ముఖ్యమైన కార్యక్రమాల్లో విజయం సాధించాలంటే ఏకాగ్రతతో పనిచేయాలి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో వేసే ప్రతి అడుగు ఆచి తూచి వేయాలి. పైఅధికారులతో వ్యవహరించేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అపార్థాలకు తావు లేకుండా జాగ్రత్త పడండి. కొన్ని సంఘటనలు మీకు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శ్రద్ధ పెంచాలి. ధనయోగం ఉన్నప్పటికీ ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. ఉద్యోగంలో ఒత్తిడికి లోనుకాకుండా జాగ్రత్త వహించండి. కుటుంబ సభ్యుల అనారోగ్యం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆశాజనకంగా ఉంటుంది. గత బకాయిలు కూడా వసూలవుతాయి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీలక్మి ధ్యానం శుభకరం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో నిర్లక్ష్య వైఖరితో సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి ఆందోళనను కలిగిస్తుంది. ఆస్తికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్లతో వ్యవహరించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. వీలైతే, ప్రయాణం మానుకోండి. కుటుంబ వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. అవమానకర పరిస్థితులకు దూరంగా ఉండండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈరోజు ఆనందకరంగా ఉంటుంది. అన్ని వైపులా నుంచి సానుకూల ఫలితాలతో మీ సంతోషం విస్తరిస్తుంది. శుభకార్యాల్లో, వేడుకల్లో పాల్గొంటారు. వృత్తి పరంగా కీలక సమావేశాలు, చర్చలు ఫలవంతం అవుతాయి. బంధు మిత్రులతో అనుబంధం దృఢపడుతుంది. సన్నిహితుల నుంచి బహుమతులు అందుకుంటారు. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు శ్రేయోదాయకమైన కాలం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు ప్రతికూల ఫలితాలు ఉండవచ్చు. ఇంటా బయటా పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆదాయం తగ్గడం, అప్పులు పెరగడంతో గందరగోళంగా ఉంటారు. కుటుంబ వాతావరణం అస్థిరంగా ఉండవచ్చు. చేపట్టిన పనులు సకాలంలో పూర్తిచేయలేక నిరుత్సాహం చెందుతారు. ప్రయాణాలు అనుకూలం కాదు. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. శని ధ్యానంతో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు పట్టుదలతో అధిగమిస్తారు. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు సమయం అనుకూలంగా ఉంది. పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. స్నేహితులు, బంధువులతో మనస్పర్థలకు అవకాశముంది. కుటుంబంలో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉంటాయి. కొన్ని పరిస్థితులు విచారం కలిగిస్తాయి. వృధా ఖర్చులు పెరుగుతాయి. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. సంపూర్ణ దైవబలం అండగా ఉంటుంది. మానసికంగా, శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు. వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. అధికారుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. దక్షిణామూర్తి స్తోత్ర పారాయణం శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఇంటా బయటా చేపట్టిన పనుల్లో శ్రమ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి ఉండదు. ఇది మిమ్మల్ని నిరాశకు గురిచేస్తుంది. ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆరోగ్యం అంత అనుకూలించదు. విఘ్నవినాయకుని ప్రార్థనతో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయి.