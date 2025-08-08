Horoscope Today Aug 7th 2025 : 2025 ఆగస్టు 8వ తేదీ (శుక్రవారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభతో, తెలివితేటలతో అందరినీ ఆకర్షిస్తారు. వృత్తి ఉద్యోగాలలో శుభ యోగాలున్నాయి. తారాబలం అనుకూలంగా ఉంది కాబట్టి ఈ సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే సత్ఫలితాలు సాధించగలరు. ఉన్నతాధికారులతో సత్సంబంధాలు నెలకొంటాయి. ఆదాయం సంతృప్తికరంగా ఉంటుంది. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయాన్ని గడుపుతారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వృత్తి ఉద్యోగాలకు అభివృద్ధికి సంబంధించి శుభవార్తలు వింటారు. వ్యాపార నిమిత్తం దూరప్రాంతాలకు వెళ్తారు. ఆకస్మిక ధనలాభం ఉంది. ఆస్తి విలువలు పెరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఓ శుభవార్త మీ ఇంట్లో ఆనందం నింపుతుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా లేదు. కొన్ని అనుకోని సంఘటనలు జరగడానికి అవకాశం ఉంది. గ్రహసంచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఈ రోజు ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయండి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో దూకుడుగా ఉండవద్దు. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకుని నిగ్రహాన్ని పాటించండి. ఒక ఘటనలో నిర్లక్ష్యం కారణంగా పరువు నష్టం కలగవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. శని ధ్యానంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సరదాగా గడిచిపోతుంది. భిన్న వ్యక్తులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయి. ఈ పరిచయాలు భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. నూతన వస్త్రాభరణాలు కొనుగోలు చేస్తారు. నూతన వాహన యోగం ఉంది. సన్నిహితులతో విందు వినోదాలలో పాల్గొంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. అన్ని రంగాల వారికి వృత్తి ఉద్యోగ వ్యాపారాది రంగాలలో శ్రమ, ఒత్తిడి పెరుగుతాయి. పెద్దల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. వ్యాపారంలో లాభాలు అంతంతమాత్రంగానే ఉంటాయి. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి. కోపాన్ని నియత్రించుకుంటే శత్రువులు ఉండరు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వృత్తి నిపుణులు, విద్యార్ధులకు ఈ రోజు కఠినంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో వ్యతిరేక ఫలితాలు నిరాశ కలిగిస్తాయి. ఆర్థికాభివృద్ధి కోసం చేసే ప్రయత్నాలకు ఆటంకాలు కలుగుతాయి. వ్యాపారులు,పెట్టుబడిదారులు ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. విఘ్నవినాయకుని పూజిస్తే ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సమస్యలతో మానసికంగా విపరీతమైన ఒత్తిడి వుంటుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాలలో అనుకూలత ఉంటుంది. ఒక శుభవార్త మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచుతుంది. జలగండం ఉంది కాబట్టి జలాశయాలకు దూరంగా వుండండి. ముఖ్యమైన పనులు, ప్రయాణాలు వాయిదా వేయండి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు అదృష్టదాయకంగా ఉంటుంది. అనేక శుభ సంఘటనలు జరుగుతాయి. కొత్త వెంచర్లు మొదలుపెట్టడానికి ఈ రోజు మంగళకరంగా ఉంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధ బాంధవ్యాలు మెరుగవుతాయి. ముఖ్యమైన చర్చలు సఫలం అవుతాయి. ఆర్థిక సంబంధమైన విజయం ఉంటుంది. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభకరం.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. వృత్తి పరమైన ఆటంకాలు, సవాళ్లను సమర్ధవంతంగా ఎదుర్కొంటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాల్లో ఒత్తిడి పెరగవచ్చు. ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో సహనం, శాంతంతో మెలగాలి. ఏకాగ్రతతో పనిచేస్తే సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. అనవసర ఖర్చులు తగ్గిస్తే మంచిది. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, వ్యాపారులకు ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఆశించిన ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. ఈ రోజంతా ఆధ్యాత్మిక సంబంధమైన కార్యకలాపాలలో గడుపుతారు. వృత్తి పరంగా మీ ప్రయత్నాలు, బాధ్యతలు, కర్తవ్యాలు అన్నీ ఫలిస్తాయి. పరపతి పెరుగుతుంది. ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభకరం.
కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. కీలకమైన సమావేశాలు, చర్చలలో మీ వాక్చాతుర్యంతో అందరిని ఆకట్టుకుంటారు. మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సహచరుల సహకారం ఉంటుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆరాధన శుభకరం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. లక్ష్మీకటాక్ష సిద్ధి ఉంది. ఊహించని విధంగా ఆర్థిక లాభాలు పొందుతారు. సంతానానికి సంబంధించి శుభవార్తను వింటారు. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని సంతోషంగా గడుపుతారు. సామాజిక కార్యక్రమాలలో ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. ఉద్యోగులకు విదేశీయానం సూచన ఉంది. వృత్తి పరంగా, ఆర్థిక లాభాలకు అవకాశం ఉంది. సిద్ధి గణపతి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.