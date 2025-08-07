Horoscope Today Aug 7th 2025 : 2025 ఆగష్టు 7వ తేదీ (గురువారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?
మేషం (Aries) : మేషరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో శ్రమకు తగిన ఫలితాలు ఉంటాయి. మానసికంగా కొంత విచారంగా ఉంటారు. కొన్ని అనుకోని సంఘటనల కారణంగా కలత చెందుతారు. భవిష్యత్తు ప్రణాళికలపై దృష్టి సారిస్తారు. ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. అనైతిక పనులపై మనసు మళ్లకుండా జాగ్రత్త పడండి. ఆరోగ్యం కొంత ఇబ్బంది పెడుతుంది. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.
వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో పురోగతి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనోధైర్యాన్ని కోల్పోవద్దు. పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఖర్చులు పెరగకుండా ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే మంచిది. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం ప్రశాంతతనిస్తుంది. ఆరోగ్యం పట్ల నిర్లక్ష్యం తగదు. శివారాధనతో మనశ్శాంతి కలుగుతుంది.
మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు విజయవంతంగా ఉంటుంది. అద్భుతమైన గ్రహబలంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సిద్ధిస్తుంది. ఇంటా బయట మంచి పేరు సంపాదిస్తారు. కీలక వ్యవహారాల్లో ఆత్మీయుల సహకారం ఉంటుంది. కుటుంబంలో సుఖశాంతులు నెలకొంటాయి. అదనపు ఆదాయ వనరులు ఏర్పడడంతో సంపదలు పెరుగుతాయి. నూతన వాహనయోగం ఉంది. ఆరోగ్యం స్వల్పంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణ మేలు చేస్తుంది.
కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. నిరంతర శ్రమ, నిర్విరామ కృషితో విజయాలు సాధిస్తారు. ఉద్యోగులకు పదోన్నతుల సూచన ఉంది. సమాజంలో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందుతారు. ఆర్థికంగా శుభ ఫలితాలుంటాయి. భూ,గృహ, వాహన యోగాలున్నాయి. ప్రయాణాలకు అనుకూలమైన రోజు. కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు. శ్రీలక్ష్మి ధ్యానం శుభప్రదం.
సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగంలో పనిఒత్తిడి పెరగవచ్చు. సహనంతో ఉంటే అన్ని సర్దుకుంటాయి. ఆర్థికంగా ఆశించిన ఫలితాలు ఉండకపోవచ్చు. కుటుంబంలో అనుకూల వాతావరణం ఉంటుంది. ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండండి. ఓ శుభవార్త మీ ఇంట ఆనందాన్ని నింపుతుంది. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.
కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. కుటుంబ పరంగా, వృత్తి పరంగా ఊహించని సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశముంది. కుటుంబ సభ్యులతో కలహాలు మనశ్శాంతిని దూరం చేస్తాయి. కీలక వ్యవహారాల్లో పెద్దల సలహాలు విస్మరించకండి. ఖర్చులు పెరిగే ప్రమాదముంది. ఆస్తి వ్యవహారాలు, కోర్టుకు వ్యవహారాల్లో ఈ రోజు ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకోవాలి. ఆరోగ్యం సామాన్యంగా ఉంటుంది. అంజనేయస్వామి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.
తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. మీ కృషికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. విజయలక్షి వరిస్తుంది. ఏ పని తలపెట్టినా విజయం మీ వెంటే ఉంటుంది. వృత్తిలో అభివృద్ధికి సంబంధించిన శుభవార్తలు వింటారు. ఉద్యోగ వ్యాపారంలో ఆర్థిక లాభాలు ఆనందం కలిగిస్తాయి. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్త నడుచుకోవాలి. శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభప్రదం.
వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. గ్రహ సమాచారం అనుకూలంగా లేదు కాబట్టి చేసే పనులు, మాట్లాడే మాటల్లో సంయమనం పాటించాలి. పట్టుదల ఉంటే ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆటంకాలు అధిగమించవచ్చు. ఉద్యోగులు అధికారులతో జాగ్రత్తగా నడుచుకోవాలి. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో మొండి పట్టుదలకు పోకుండా రాజీ ధోరణి అవలంబిస్తే మంచిది. సహనంగా వుండటం నేర్చుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ అవసరం. నవగ్రహ శ్లోకాలు పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ప్రారంభించిన పనుల్లో ఆటంకాలు బుద్ధిబలంతో అధిగమిస్తారు. లక్ష్య సాధనలో ఎదురయ్యే సమస్యలు కుటుంబ సభ్యుల సహకారంతో తొలగిపోతాయి. దైవబలం అండగా ఉంటుంది. కీలక వ్యవహారాల్లో సంయమనం అవసరం. ఖర్చులు విపరీతంగా పెరుగుతాయి. కుటుంబంతో తీర్థయాత్రలకు వెళ్తారు. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. శివాష్టకం పఠిస్తే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.
మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. గ్రహస్థితి సామాన్యంగా ఉన్నప్పటికీ పట్టుదలతో ముందుకు సాగితే సత్ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపారాలలో ముందు జాగ్రత్త అవసరం. కుటుంబ సభ్యుల సలహాలు మేలు చేస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల కోసం అధిక ధనవ్యయం ఉండవచ్చు. దైవదర్శనం కోసం తీర్ధయాత్రలు చేస్తారు. శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణ శుభప్రదం.
కుంభం (Aquarius) :కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. ముఖ్యంగా వ్యాపారులకు వ్యాపారపరంగా ఈ రోజు చాలా మంచి రోజు. పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుస్తారు. కొత్త వారితో పరిచయమయ్యే అవకాశం వుంది. ప్రయాణాలు ఆనందదాయకంగా సాగుతాయి. కొత్త ప్రాజెక్టులు మొదలు పెట్టడానికి చాలా మంచి రోజు. అవివాహితులకు కల్యాణ యోగం ఉంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభప్రదం.
మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగులకు, వ్యాపారులకు అద్బుతమైన రోజు. మీ ప్రతిభకీ, పనితీరుకు తగిన గుర్తింపు వస్తుంది. ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశం వుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న సంతోషకరమైన వాతావరణం ఆనందం కలిగిస్తుంది. నలుగురు గుర్తించేలా ఆర్థికంగా ఎదుగుతారు. పంచాక్షరీ మంత్రజపం శక్తినిస్తుంది.