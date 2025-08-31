ETV Bharat / spiritual

ఆ రాశి వారు నేడు ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేసుకోండి- శివపంచాక్షరీ మంత్రజపంతో శుభఫలితాలు! - HOROSCOPE TODAY

2025 ఆగస్టు 31వ తేదీ (ఆదివారం) రాశిఫలాలు

Horoscope Today August 31st 2025 : 2025 ఆగస్టు 31వ తేదీ (ఆదివారం) మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందంటే?

మేషం (Aries) : మేష రాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో అంచనాలకు మించిన శుభ ఫలితాలు అందుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యులతో మీ ఆనందాన్ని పంచుకుంటారు. ఆర్థికంగా అత్యంత శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. నూతన గృహ నిర్మాణానికి అనువైన సమయం. ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నత స్థానానికి చేరుకుంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. కనకధారా స్తోత్రం పఠించడం శుభప్రదం.

వృషభం (Taurus) : వృషభరాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలమైన రోజు. ముఖ్యమైన కార్యాల్లో విజయం సాధిస్తారు. దూరదేశాల నుంచి అందిన ఓ శుభవార్త మీ మనోధైర్యాన్ని పెంచుతుంది. శారీరకంగా ఆరోగ్యంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉంటారు. స్నేహితులతో, కుటుంబంతో మంచి సమయం గడుపుతారు. సమాజంలో కీర్తి, గౌరవం పెరుగుతాయి. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది. అనుకోకుండా ధనసంపదలు కలిసి వస్తాయి. శ్రీలక్ష్మిదేవిని ఆరాధించడం శుభప్రదం.

మిథునం (Gemini) : మిథునరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులకు కలిసి వచ్చే కాలం. మీ ప్రతిభకు గుర్తింపు, ప్రశంసలు అందుకుంటారు. పదోన్నతులకు అవకాశం ఉంది. వ్యాపారులకు పట్టిందల్లా బంగారం అవుతుంది. మీ పేరు ప్రఖాత్యలు నలువైపులా విస్తరిస్తాయి. గృహంలో ప్రశాంత వాతావరణం ఉండవచ్చు. సంపదలు పెరుగుతాయి. ఖర్చులు పెరగకుండా జాగ్రత్త వహించండి. మహాలక్ష్మి ఆలయ సందర్శనం శుభప్రదం.

కర్కాటకం (Cancer) : కర్కాటకరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. ఈ రోజంతా విచారం, ఆందోళనలతో గడిచి పోతుంది. గతంలో నిర్లక్ష్యం చేసిన సమస్యలు ఇప్పుడు ఇబ్బంది పెడతాయి. వృత్తి ఉద్యోగాలలో పురోగతి నిరాశ పరుస్తుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి నిరుత్సాహపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం కూడా తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఆదిత్య హృదయం పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

సింహం (Leo) : సింహరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన ఫలితాలు రాబట్టడానికి తీవ్రంగా శ్రమించాలి. చేపట్టిన పనుల్లో ఏకాగ్రత తగ్గకుండా చూసుకోండి. మొహమాటంతో ఇబ్బందులకు గురవుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. కోపావేశాలు అదుపులో ఉంచుకుంటే మంచిది. జీవిత భాగస్వామితో మంచి సమయం గడుపుతారు. ధనధాన్య లాభాలున్నాయి. అనారోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెడతాయి. సూర్య ఆరాధన శ్రేయస్కరం.

కన్య (Virgo) : కన్యారాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. వ్యాపారంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉండవచ్చు. కీలక వ్యవహారాల్లో స్వంత నిర్ణయాలు మేలు చేస్తాయి. భాగస్వామ్య వ్యాపారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. ఉద్యోగులకు ఉన్నతాధికారుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక లాభాలు అందుకుంటారు. సన్నిహితులతో విహారయాత్రలకు వెళ్తారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఇష్ట దేవతారాధన శుభకరం.

తుల (Libra) : తులారాశి వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో సానుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి. బుద్ధి బలంతో కీలక వ్యవహారాల్లో పురోగతి సాధిస్తారు. ఇంటా బయటా మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. కుటుంబ వ్యవహారాల్లో రాజీ ధోరణి అవలంబిస్తే మంచిది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. కార్యసిద్ధి హనుమ ఆరాధన మేలు చేస్తుంది.

వృశ్చికం (Scorpio) : వృశ్చికరాశి వారికి ఈ రోజు శుభప్రదంగా ఉంటుంది. స్వీయ క్రమశిక్షణతో ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో శుభ ఫలితాలు పొందుతారు. కుటుంబ వాతావరణం శాంతియుతంగా ఉంటుంది. చిన్ననాటి స్నేహితులను కలుసుకుని సరదాగా గడుపుతారు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరిగే సూచన ఉంది. ఆర్థికంగా బలోపేతం అవుతారు. ఖర్చులు అదుపులోనే ఉంటాయి. శివారాధన శ్రేయస్కరం.

ధనుస్సు (Sagittarius) : ధనుస్సురాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంటుంది. చేపట్టిన పనుల్లో ఆటంకాలు చికాకు పెడతాయి. మనోధైర్యంతో ముందుకెళ్తే మంచిది. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ముందుచూపుతో వ్యవహరిస్తే సమస్యలు ఉండవు. కుటుంబ కలహాలు రాకుండా మాటలను నియంత్రణలో పెట్టుకోండి. ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెట్టండి. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ధ్యానం శుభకరం.

మకరం (Capricorn) : మకరరాశి వారికి ఈ రోజు ఫలవంతంగా ఉంటుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరుగుతాయి. బంధుమిత్రులతో ఆనందంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగ వ్యాపారాలలో ఆశించిన శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ ఛాన్స్ ఉంది. వ్యాపారులకు ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి. ఖర్చులు బాగా పెరుగుతాయి. శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి దర్శనం శుభకరం.

కుంభం (Aquarius) : కుంభరాశి వారికి ఈ రోజు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. దైవబలంతో ముఖ్యమైన పనులు విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. వ్యాపారంలో బలమైన యోగం ఉంది. ఆదాయాన్ని మించిన ఖర్చులు ఉండవచ్చు. ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. అనారోగ్య సమస్యలు నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. హనుమాన్ చాలీసా పారాయణతో మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయి.

మీనం (Pisces) : మీనరాశి వారికి ఈ రోజు సామాన్యంగా ఉంది. అన్ని రంగాల వారికి తమ తమ రంగాల్లో ప్రతికూల పరిస్థితులు ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు ఉన్నతాధికారులతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో ఆచి తూచి నడుచుకోవాలి. చేపట్టిన పనుల్లో శ్రద్ధ లోపించకుండా చూసుకోండి. ప్రయాణాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వీలయితే ముఖ్యమైన పనులు వాయిదా వేయండి. శివపంచాక్షరీ మంత్రజపంతో ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.

